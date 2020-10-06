日職／「想幫球隊多得1分」 王柏融內野安打貢獻打點

相隔11場再返先發打線，效力日本火腿隊的台將王柏融3打數敲出1安打，首打席就敲內野安打，帶有1分打點，樂天金鷲隊宋家豪也在第八局登板，中繼1局無失分，兩位台灣球員同場出賽，火腿終場以5：3擊敗樂天金鷲隊。

王柏融前一次先發出賽為9月22日，接下來皆板凳待命，只以代打出賽，在9月29日、10月3日代打敲出全壘打，本季2轟都在是在代打時敲出，逐漸找回長打火力，今天重返先發打線，遭遇樂天先發投手則本昂大。

火腿先發投手上澤直之挑戰本季第8勝，打線在第一局就以火力相挺，單局4支安打，近藤健介先以安打送回分數，王柏融面對151公里內角直球，敲出二壘方向內野安打，追加1分，大田泰示則在第五局敲三分砲。

王柏融表示，「當時近藤先打回分數，輪到我的打席，希望可以幫球隊多得一分，很高興有掌握那顆內角直球。」日本媒體報導中也提到，王柏融近期代打敲出2支全壘打，稱這位「台灣安打機器」的近況已有好轉。

王柏融後續3打席，只再選到1次保送上壘，單場3打數敲出1安打、1打點，打擊率2成11。

羅德隊爆發新冠肺炎群聚感染，球員共8人確診、4人列密切接觸者，今天從二軍叫上11人支援，戰情也慘兮兮，以0：3不敵歐力士隊，台灣投手陳冠宇中繼1局無失分，僅用7球拿下3個出局數，賽後防禦率3.77。