中職／以前三振別人 林安可當野手菜鳥年吞百K

統一獅隊超級新人林安可本季持續寫下誇張紀錄，就連三振數也快速累積，近期以105次三振躍上「被三振王」，打擊教練劉育辰對此笑說：「也算是讓他知道以前三振對手的感覺吧！」

林安可本季至今已經累積32轟，在全壘打榜上獨走，但準新人王也有煩惱，他多次提到自己的三振太多、需要修正，劉育辰也很懂他的心情，「三振就是輸了的感覺，沒有人喜歡三振。」

林安可在下半季一度陷入低潮，劉育辰認為與不想被三振而修正打擊影響不大，「主要還是因為第一年當野手的完整球季，確實有撞牆期，他的打擊動作本來就有瑕疵，累的時候，會讓他在判斷球和揮擊球時花比較多時間。」簡化打擊動作後，林安可也在近期突破低潮，找回長程砲火。

林安可的三振數持續累積，劉育辰說：「也算是讓他知道以前三振對手的感覺吧！他就是個投手，第一年當野手，就要所有數據都很好，是要我們其他每天打的怎麼辦。」