中職／有破壞性的重砲不能怕三振 獅隊產2位百K打者

中職本季至今累積3名百K打者，統一獅隊就產出兩人，分別為林安可105次三振和蘇智傑103次三振，這也是史上第一次單季單一球隊有兩名打者吞下100K以上。打擊教練劉育辰認為，「他們兩人都是有破壞性的打者，不希望他們因為過度修正、不想三振，而導致對球隊的貢獻度下降。」他也指出，球場上仍有分可以接受的三振和不能接受的三振。

本季吞K榜單上，第一年擔任全職野手的林安可在近期「超車」，躍上「被三振王」， 隊友蘇智傑緊跟在後，樂天桃猿隊林立也在近日達陣100K。

劉育辰對於陣中長打型打者，向來灌輸「不要怕三振」的觀念，他指出，有長打能力的打者，擊球軌跡比較大，本來就容易被三振，「只要數字合理，我都覺得可以接受，他們這樣打，對球隊的貢獻也比較大」

他還點名，如果鄭鎧文也能常駐一軍，獅隊可能就有3名百K打者，「如果他可以整季待在一軍，那代表他的長打是有打出來的，那我就覺得100K是可以接受的。」

「除非我們是戰力非常完整的球隊，否則球隊需要有適時一擊的選手，不希望他們因為怕三振，而失去原有的特色。」劉育辰不諱言，當然還是會希望三振不要那麼多，「畢竟三振不只是出局數而已，有時關鍵時刻，對球隊的傷害是比較大。」

他舉例，有時三壘有人，對手就是要放這分，還是追求揮大棒最後被三振，「那就是沒有意義的三振。」

中職往年達成單季百K的打者，包括1999年陳該發（103）、2010年林智勝（105）、2014年鄧志偉（102）、2016年鄭鎧文（103）、林威廷（111）、2017年曾陶鎔（106）、2018年張志豪（110）和郭阜林（101），以及2019年林智勝（107）、朱育賢（105）、蘇智傑（103），今年蘇智傑再次達陣單季百K。