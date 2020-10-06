中職／潘武雄返一軍 看周思齊回春最想知道他吃什麼

下半季爭冠關頭，統一獅隊39歲老將潘武雄相隔一個月重返一軍，他說：「剩10場，會用最大力量幫助球隊。」他也有看到中信兄弟隊老將周思齊回春的表現，笑說：「想看他都吃什麼。」

獅隊9月初因牛棚人手調度不過來，下放野手換投手，潘武雄先下二軍調整，這一待就是一個月，但他很欣慰年輕選手繳出不俗表現，「以前資深球員下去、換年輕的上來，表現有點落差，但現在都有慢慢磨起來。」他點名陳重廷、潘傑楷、羅國龍等人，都有拿出表現，「看了滿開心的。」

總教練林岳平希望在此時借重他的經驗，潘武雄說：「會用我的經驗，把看到的東西跟他們說。」自己也會盡最大力量幫助球隊。

周思齊同樣即將在10月26滿39歲，強勢打出20轟球季，「老鬼」般的表現成為話題，潘武雄也有在注意，「他一開始也是代打，後來智勝（林智勝）受傷，他就有把握住機會。」他笑說：「他今年調整很好，想看看他都吃什麼東西。」