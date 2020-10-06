中職／三振太多再被下放 申皓瑋自知狀況差幫不到球隊

富邦悍將隊外野手申皓瑋打擊近況低迷，今天下放二軍，改叫上高孝儀，總教練洪一中直指：「三振還是太多」，申皓瑋坦言狀況差，「我知道自己最近滿糟的。」他說現在各隊戰績吃緊，讓可以幫助球隊的人上場，「我會再加油，下去趕快調整，每天都給自己目標，希望球隊可以打進季後賽，看還有沒有機會上來。」

申皓瑋8月打擊狀況火燙，接下來卻陷入低潮，9月後打擊率2成03、74打數吞下25次三振，他直言自己現在的狀態無法幫助球隊。

申皓瑋表示，「我自己感覺在看球都還OK，但可能在出棒或節奏的感覺跑掉，自己卻不知道，一直用狀況好的時候的感覺去打。」

6月時也曾因三振太多被下放二軍，現在又遇到相同狀況，且是關鍵時期，申皓瑋坦言：「不甘心多多少少會有，每個人都想為球隊貢獻嘛！」

申皓瑋自知現在自己無法幫助球隊，脫離戰線期間，每天都給自己目標去調整狀態，「和以前比，現在比較知道低潮時該做什麼，低潮的時間有比以前短。」

申皓瑋距離競爭外野手金手套，還差3場才能達到門檻，此時下放也可能影響他的入圍資格，但他並不清楚這件事，「對個人獎沒有太在意，所以才沒去看這件事吧！」