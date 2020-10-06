棒球／胡智為睽違7個月實戰挨轟 合庫爆米花2連勝

爆米花棒球聯盟中華培訓隊今天與合作金庫隊交手，中培隊旅外投手胡智為睽違7個月實戰先發，投4局失掉3分責失分，被合庫柯景瀚敲出陽春砲，合庫打線發揮終場以7比3拿下2連勝。

2020年爆米花棒球聯盟賽事，中華培訓隊今天與合作金庫成棒隊在桃園青埔棒球場交手，中培隊派出旅美教士隊投手胡智為先發，首局讓打者3上3下，2局先投出四壞保送，接連被敲2支安打、滾地球，失掉2分。

胡智為3局1人出局後被柯景瀚敲出陽春砲，但沒有再多掉分數，胡智為今天總計用59球投4局被敲4支安打，投出5次三振、2次四壞保送，失掉3分責失分，吞下敗投；胡智為表示，「將近7個月沒有實戰，今天投球表現還算OK。」

合庫攻勢不斷，5局靠著陳孝允安打、盜壘、馬文修三壘打再拿1分，6局再靠著單局4支安打，多添3分保險分，順利拿下比賽勝利。

中培隊前7局打線受制，8局靠著四壞保送、觸身球保送，邱辰、陳建川、顏清浤接連安打追回3分，但攻勢沒有延續，吞下敗仗。