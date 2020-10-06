日職／相隔11場再先發 王柏融戰則本昂大

日本火腿今天出戰樂天金鷲隊，台將王柏融擔任先發第六棒、指定打擊，相隔11場再排進先發打線，對戰樂天先發投手則本昂大，宋家豪也在今天回到一軍，有機會與王柏融同場出賽。

王柏融前一次先發出賽為9月22日，當時3打數敲出2安打、包括一支二壘打，接下來一路枯坐板凳，只能以代打出賽，在9月29日、10月3日代打敲出全壘打，本季2轟都在是在代打時敲出，逐漸找回長打火力，直到今天終於再返先發打線。

兩隊先發投手由上澤直之對上則本昂大，王柏融本季對戰則本昂大，3打數還沒有安打，吞下2次三振；上澤直之前一戰先發7局失3分吞敗，此役再度出馬挑戰本季第8勝。

宋家豪本季後援出賽34場，防禦率仍高懸6.19，在9月21日降下二軍，今天回到一軍補強牛棚戰力，有機會與王柏融同場出賽、甚至對決。