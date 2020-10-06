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日職／羅德爆多人確診 球團中午前公布名單
日職羅德隊陣中的新冠肺炎疫情擴大，在4日投手岩下大輝和1名工作人員確診後，全隊進行檢測，傳出多人確診，名單中包括主力野手，球團預計在今天中午前公布名單。
岩下大輝在4日因高燒38.4度而送往醫院檢查，確診新冠肺炎，另有一名一軍工作人員也確診，球團隨後安排全隊教練、球員、一軍球團人員共約70人接受檢查，結果在昨晚出爐，球團推遲至今天中午前公布結果，日本媒體消息指出有多人檢測結果呈陽性，人數可能達10人以上。
羅德在爭取太平洋聯盟優勝的關頭，目前落後軟銀鷹隊2場勝差，卻在此時傳出壞消息，可能為戰情帶來負面衝擊。
羅德陣中有兩名台灣球員，陳冠宇這陣子都在一軍，陳偉殷則在3日出關向球隊報到，他預計本周在二軍先發一場，接著於下周升上一軍，擔綱與13日起與樂天隊三連戰先發投手的機率極高，規畫是否受到疫情影響值得觀察。
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