日職／與周思齊同為38歲 青木宣親也將叩關20轟

中信兄弟外野手周思齊，在上週的比賽中單週打出3轟，不但屢屢扮演著讓球隊有獲勝機會的重要角色，更在4日打出了本季的第20轟，這支全壘打也讓開轟時38歲又344天的他，成為中職史上年紀最長的20轟打者；周思齊其實不算是長程砲火型的打者，16年生涯中只有5季全壘打達到兩位數，上一次單季20轟已是2012年的事了，當年打出21轟，今年還剩下11場比賽，他要追平甚至創造個人單季全壘打新高的機會還是很大。

中信兄弟外野手周思齊靠著強大的心智鍛鍊術讓他寶刀不老，都快要39歲了還能繳出單季20轟的成績！ 聯合報系資料照片

日職截至今日年紀在38歲以上的老將共有27人，最年長的是43歲的福留孝介，他上季仍有出賽104場、10轟及47分打點的成績，但本季只有43場出賽、1轟、12分打點，並且因為日前的聚餐感染武漢肺炎的事件引起風波，戰力及評價都有明顯下降的現象；其餘20餘人中，有固定出賽機會的僅有少數幾人，更不用說有好表現的，但有一投一打兩老將卻站穩了先發，並且交出不輸給年輕人的成績。

軟銀目前在洋聯保持領先的位置，很大的關鍵就是在於投手陣，團隊防禦率只有3.24，是6支球隊中唯一低於4的，先發投手輪值同樣也是最穩定的，而和田毅更是在其中扮演著重要的一員；今年已39歲的和田，除了12到15年前往美國挑戰大聯盟之外，生涯都在福岡度過，16年回到軟銀後投出3.04防禦率、15勝的成績，接下來幾年雖然上場時仍有不錯的投球內容，但因傷出賽場次銳減，18年甚至整季都在二軍，去年季中復出則是投出3.90防禦率、4勝的成績，最後幾場的投球局數都在5局以下，讓人聯想到他是否會就此引退，結果當然是沒有。

續戰的和田今年重回先發輪值，從6月底開幕之後就一直待在一軍，目前13場先發，投出3.20防禦率、6勝、1敗，勝率高達8成57的好成績，勝投在隊上排第二，例行賽還剩下30場左右，要再投出個單季10勝也不是不可能的事情。

軟銀老將和田毅已經39歲但還是一尾活龍，本季至今投出6勝1敗、防禦率3.20的極佳成績。 歐新社資料照片

與周思齊同為打者的神鬼老將則是養樂多的青木宣親。青木是日職繼鈴木一朗後的另一個安打製造機，在12年赴美之前，曾拿下新人王、3座打擊王、2座安打王、1座盜壘王，金手套及最佳九人就不用說了，難能可貴地是他曾創下2次單季200安的紀錄，是日職史上唯一1人。

18年返日時，青木已36歲，但他的表現彷彿沒有受到時間的影響，該年出賽127場，打出3成27打擊率、162安、10轟及個人單季新高的67分打點，上季出賽134場，雖然打擊率只有2成97，安打及打點是較前一年低的145支及58分，不過全壘打成長到16轟，整體打擊數據完全不像一個37歲老將。

今年疫情發生，有些球員不管年輕或年長的，在調整上都遇到困難，不過對青木來說，似乎一點都沒有影響，出賽82場，打擊內容是3成10打擊率、87安、44分打點，安打及打點因為場次縮減，比去年少是正常的，打擊率再度回到3成以上，目前在央聯排第6，4成12的上壘率則僅落後給隊友村上宗隆排聯盟第2，最令人意外的地方與周思齊相同，都是在全壘打的長程火力部分。

青木本季至今已打出17轟，是繼07年20轟後的次高，由於今年是特殊球季，青木現在的打席數只有當年的一半，平均不到17個打數就打出1支全壘打，開轟率幾乎已是當年的2倍，而二壘打有23支，也打出1支三壘打，讓他的長打率來到5成80，加上0.992的OPS(整體攻擊指數)，這兩項都是個人生涯單季新高，剩餘還有30場比賽，青木大有可能再度單季20轟以上。

養樂多今年開季打得算不錯，7月結束時還在前段班，但8月中後每況愈下，月底又回到熟悉的墊底位置，這跟主力打者山田哲人在前兩個月的狀況不佳有直接關係，身為老大哥的青木於是跳出來承擔攻擊火力供應的任務，這與周思齊近期多次在中信火力較缺乏的時候，神來一棒替球隊創造贏球的機會相似，兩位球隊的老大哥，在台灣及日本，都同樣地以實際的表現扛起了球隊精神領袖的重責。