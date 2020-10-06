快訊

黑道治國？保加利亞不被聽見的「全國大起義」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／與周思齊同為38歲 青木宣親也將叩關20轟

聯合新聞網 / 福耳
青木宣親過去曾創下2次單季200安的日職紀錄，返日後的打擊表現與赴美前幾乎沒有落差，目前繳出3成10打擊率、17轟、44分打點的好成績。 歐新社資料照片
青木宣親過去曾創下2次單季200安的日職紀錄，返日後的打擊表現與赴美前幾乎沒有落差，目前繳出3成10打擊率、17轟、44分打點的好成績。 歐新社資料照片

中信兄弟外野手周思齊，在上週的比賽中單週打出3轟，不但屢屢扮演著讓球隊有獲勝機會的重要角色，更在4日打出了本季的第20轟，這支全壘打也讓開轟時38歲又344天的他，成為中職史上年紀最長的20轟打者；周思齊其實不算是長程砲火型的打者，16年生涯中只有5季全壘打達到兩位數，上一次單季20轟已是2012年的事了，當年打出21轟，今年還剩下11場比賽，他要追平甚至創造個人單季全壘打新高的機會還是很大。

中信兄弟外野手周思齊靠著強大的心智鍛鍊術讓他寶刀不老，都快要39歲了還能繳出單季20轟的成績！ 聯合報系資料照片
中信兄弟外野手周思齊靠著強大的心智鍛鍊術讓他寶刀不老，都快要39歲了還能繳出單季20轟的成績！ 聯合報系資料照片

日職截至今日年紀在38歲以上的老將共有27人，最年長的是43歲的福留孝介，他上季仍有出賽104場、10轟及47分打點的成績，但本季只有43場出賽、1轟、12分打點，並且因為日前的聚餐感染武漢肺炎的事件引起風波，戰力及評價都有明顯下降的現象；其餘20餘人中，有固定出賽機會的僅有少數幾人，更不用說有好表現的，但有一投一打兩老將卻站穩了先發，並且交出不輸給年輕人的成績。

軟銀目前在洋聯保持領先的位置，很大的關鍵就是在於投手陣，團隊防禦率只有3.24，是6支球隊中唯一低於4的，先發投手輪值同樣也是最穩定的，而和田毅更是在其中扮演著重要的一員；今年已39歲的和田，除了12到15年前往美國挑戰大聯盟之外，生涯都在福岡度過，16年回到軟銀後投出3.04防禦率、15勝的成績，接下來幾年雖然上場時仍有不錯的投球內容，但因傷出賽場次銳減，18年甚至整季都在二軍，去年季中復出則是投出3.90防禦率、4勝的成績，最後幾場的投球局數都在5局以下，讓人聯想到他是否會就此引退，結果當然是沒有。

續戰的和田今年重回先發輪值，從6月底開幕之後就一直待在一軍，目前13場先發，投出3.20防禦率、6勝、1敗，勝率高達8成57的好成績，勝投在隊上排第二，例行賽還剩下30場左右，要再投出個單季10勝也不是不可能的事情。

軟銀老將和田毅已經39歲但還是一尾活龍，本季至今投出6勝1敗、防禦率3.20的極佳成績。 歐新社資料照片
軟銀老將和田毅已經39歲但還是一尾活龍，本季至今投出6勝1敗、防禦率3.20的極佳成績。 歐新社資料照片

與周思齊同為打者的神鬼老將則是養樂多的青木宣親。青木是日職繼鈴木一朗後的另一個安打製造機，在12年赴美之前，曾拿下新人王、3座打擊王、2座安打王、1座盜壘王，金手套及最佳九人就不用說了，難能可貴地是他曾創下2次單季200安的紀錄，是日職史上唯一1人。

18年返日時，青木已36歲，但他的表現彷彿沒有受到時間的影響，該年出賽127場，打出3成27打擊率、162安、10轟及個人單季新高的67分打點，上季出賽134場，雖然打擊率只有2成97，安打及打點是較前一年低的145支及58分，不過全壘打成長到16轟，整體打擊數據完全不像一個37歲老將。

今年疫情發生，有些球員不管年輕或年長的，在調整上都遇到困難，不過對青木來說，似乎一點都沒有影響，出賽82場，打擊內容是3成10打擊率、87安、44分打點，安打及打點因為場次縮減，比去年少是正常的，打擊率再度回到3成以上，目前在央聯排第6，4成12的上壘率則僅落後給隊友村上宗隆排聯盟第2，最令人意外的地方與周思齊相同，都是在全壘打的長程火力部分。

青木本季至今已打出17轟，是繼07年20轟後的次高，由於今年是特殊球季，青木現在的打席數只有當年的一半，平均不到17個打數就打出1支全壘打，開轟率幾乎已是當年的2倍，而二壘打有23支，也打出1支三壘打，讓他的長打率來到5成80，加上0.992的OPS(整體攻擊指數)，這兩項都是個人生涯單季新高，剩餘還有30場比賽，青木大有可能再度單季20轟以上。

養樂多今年開季打得算不錯，7月結束時還在前段班，但8月中後每況愈下，月底又回到熟悉的墊底位置，這跟主力打者山田哲人在前兩個月的狀況不佳有直接關係，身為老大哥的青木於是跳出來承擔攻擊火力供應的任務，這與周思齊近期多次在中信火力較缺乏的時候，神來一棒替球隊創造贏球的機會相似，兩位球隊的老大哥，在台灣及日本，都同樣地以實際的表現扛起了球隊精神領袖的重責。

青木宣親 周思齊

相關新聞

校隊組織社區球隊成趨勢 王宜民、陳峰民當推手

校隊成立社區球隊近幾年如雨後春筍，讓過去兩者各自為政有了交集，而大勇國小成軍的大勇假日聯盟社區棒球隊邁入第五年，算是先行者，靈魂人物王宜民指出，當初只是想證明，競技球隊來組織社區球隊也能做得好，且校隊

日職／與周思齊同為38歲 青木宣親也將叩關20轟

中信兄弟外野手周思齊，在上週的比賽中單週打出3轟，不但屢屢扮演著讓球隊有獲勝機會的重要角色，更在4日打出了本季的第20轟，這支全壘打也讓開轟時38歲又344天的他，成為中職史上年紀最長的20轟打者；周

中職／悍將、獅隊搶下半季王座 索沙再拚主場王

富邦悍將與統一獅隊今、明兩天正面交鋒，上演王座爭奪戰，當今最強洋投索沙，本季在新莊球場拿下7連勝、未吞敗績，再1勝就將追...

爆米花聯盟開打 旅外球員練功

爆米花棒球聯盟昨天開打，中華培訓隊以林暉盛、胡智為、曾仁和、鄭浩均加上張景淯，組成全旅美先發輪值，胡智為今天將先發出戰合...

中職／悍將、獅隊拚本周亮燈 王座攻防戰都推不敗投手

富邦悍將與統一獅隊以26勝23敗並列下半季第一，兩隊明天起正面對決，9月投手MVP、新莊不敗的索沙，將對上還沒吞過敗績的...

棒球／中華培訓隊全旅美輪值 胡智為、曾仁和接力先發

爆米花聯盟今天開打，中華培訓隊納入7名旅外投手，林暉盛、胡智為、曾仁和和鄭浩均擔綱先發投手，林凱威和宋文華則待命後援，張...

棒球／春訓碰到陳偉殷 張景淯請教「冰不冰」

旅美左投張景淯在水手隊與陳偉殷有短暫的隊友緣分，在春訓碰到時，曾找這位大前輩聊天，除了問他美國、日本打球的差異外，還請教...

棒球／台灣可以比賽超棒 連道奇都打聽怎麼送球員來

爆米花聯盟今天開打，中華培訓隊納入8名旅外球員，讓今年小聯盟球季泡湯的他們，可以持續在台灣出賽調整，連他們的小聯盟隊友都...

棒球／林暉盛討教曲球 鄭浩均教他「最強的那種」

爆米花聯盟今天開打，中華培訓隊首戰以1：3不敵台南市隊，效力道奇隊的旅美投手林暉盛先發4局失2分承擔敗投，他坦言狀況不到...

棒球／未來路不做最壞打算 胡智為：照自己目標前進

旅美球員胡智為今年與教士隊簽下小聯盟合約，在美國一路待到9月初，在沒有等到出賽機會的情況下返台，談到下一步，他表示，與教...

棒球／林孝程中職二軍盜壘王 張景淯：是被我們酸出來的

味全龍隊林孝程今年以32次盜壘，帶走二軍盜壘王，同時也刷新中職二軍紀錄，他的高苑工商同學、水手隊旅美投手張景淯透露，「他...

日職／羅德補漏洞很有效率 陳偉殷將成超級刺客？

重返日本職棒發展的台灣左投陳偉殷，昨天加入一軍和新隊友們一起練球，陳偉殷在記者會上表示：「很開心加入羅德，會竭盡全力幫助球隊拿下優勝，也希望能在季後賽做出貢獻。」千葉羅德隊目前正與福岡軟銀鷹爭奪202

熱門新聞

NBA／對詹皇講「你麻煩大了」 巴特勒：是對方先起頭

NBA／巴特勒飆40分大三元 熱火擊退湖人搶回一勝

NBA／輸球提前離場掀討論 詹皇坦承倍感挫折

NBA力挺詹皇史上最佳 楊恩：喬丹未在決賽對抗超級巨星

NBA／巴特勒燃燒率隊搶勝 韋德分享06年大逆轉劇本

NBA／巴特勒40分大三元留名決賽 未投三分再寫特殊紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。