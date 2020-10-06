校隊組織社區球隊成趨勢 王宜民、陳峰民當推手

校隊成立社區球隊近幾年如雨後春筍，讓過去兩者各自為政有了交集，而大勇國小成軍的大勇假日聯盟社區棒球隊邁入第五年，算是先行者，靈魂人物王宜民指出，當初只是想證明，競技球隊來組織社區球隊也能做得好，且校隊成績也能維持，更能達到推廣的效果。

由校隊成立社區球隊在基層成為一股風潮，尤其是國小端，像是Monga Baseball Club社區球隊(東園國小)、大溪仁善社區少棒(仁善國小)、協進社區少棒(協進國小)、崇學社區少棒(崇學國小)等都是近年興起，讓台灣社區棒球發展更為多元。

大勇假日聯盟2016年9月成軍，可以說是第一支校隊組織而成的社區球隊，目前國中小球員人數已高達120人，大勇國小總教練王宜民與執行長周文璽因理念相同而促成，王宜民說，當初著手時受到不少質疑眼光，甚至被嘲諷，但他想要證明競技球隊跟社區球隊兩條路可以並行，「兩者常有對立的立場，大家都是為了棒球好，要互相尊重。」

王宜民(右一)與執行長周文璽促成大勇假日聯盟。 大勇假日聯盟粉絲頁提供

大勇鄰近學校都是大校，推廣棒球有利，王宜民說，一開始發了三、四千張傳單，吸引有興趣的小朋友加入，從初組隊的16人到現在上百人，而每年約有7、8人挑戰校隊，比例約三分之一到一半，間接幫助校隊人數成長，「大家會對這個平台有感情，加上校隊有球場、設施完善，當然會有加分效果。」

王宜民以正向看待校隊成立社區球隊這股風潮，「能讓家長更了解環境，讓對立輿論轉成支持聲音變大，當然也能幫助校隊撐更久，有利招生，教練薪資有補貼，穩定發展。」

大溪仁善社區少棒今年11月即將滿三年，由家長「董媽」顏瑋葶發起，希望提供更多機會給想打球的孩子，由仁善國小出借場地、教練，從一開始10人到目前50人，仁善國小總教練紀順彬認為，社區球隊能滿足不同族群，「可以當成校隊的農場，想進校隊的能先練習，有先修班的概念，不想進校隊、進不了校隊的都有舞台能夠參與。」

大溪仁善社區少棒。 大溪仁善社區少棒粉絲頁提供

紀順彬說，受到少子化影響，棒球推廣需要球場、球具、教練才能實行，跟其他運動相比較為困難，社區有他的功能在，「桃園棒球風氣盛行，區域性發展，校隊跟社區球隊沒有衝突，可以雙軌並行，共存共勉。」

至於崇明社區棒球聯盟的成立則是因應台南市政府體育處希望推廣棒球，委由崇明國中辦理，今年邁向第四年，共有迷你棒球、少棒、青少棒，今年還衍生出青棒，分成四級發展，人數約有7、80人，是少數由國中端組織的社區球隊。

崇明社區棒球聯盟四級成形，崇明國中總教練陳峰民(左一)身兼執行長。 崇明社區棒球聯盟粉絲頁提供

崇明國中總教練陳峰民身兼執行長，他指出，目的在製造更多棒球人口，每年僅有2、3名球員加入國中校隊，招生反倒不是最大重點，「這些人會變球迷，進場看職棒比賽多一張門票也很好。」

由校隊成立社區球隊，陳峰民認為是好事，能讓小朋友熟悉環境，人數擴大，校隊也能擴增，「校隊跟社區球隊能互相學習，社區有他可愛、熱情參與的一面，這些給我很多啟示，回去調整校隊的訓練方式，維持球員的熱情，社區球員也能將欣賞校隊球員球技，互相激勵，共存有利。」