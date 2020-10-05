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爆米花棒球聯盟開打 吳昇峰7局10K合庫搶勝

中央社 / 桃園5日電

爆米花棒球聯盟今天兩地開打，合作金庫成棒隊王牌吳昇峰先發7局飆10K無失分、楊振裕開轟，率隊以10比0擊敗綺麗珊瑚；桃園航空城、台南市隊、新北市隊都在首日賽事拿勝。

2020年爆米花棒球聯盟賽事今天在桃園青埔棒球場、宜蘭羅東棒球場兩地開打，合作金庫與綺麗珊瑚交手，合庫派出王牌投手吳昇峰先發，總計用77球投7局被敲4支安打，投出1次四壞保送、10次三振、無失分，壓制綺麗珊瑚打線。

合庫打線發揮，2局靠著接連四壞保送、張文賢三壘打先拿2分，3局馬文修安打送回1分，楊振裕敲出3分砲，再靠著接連安打送回團隊第7分；合庫4到6局，局局得分，終場以10比0、7局拿下勝利。

合作金庫今天在羅東棒球場出賽，明天將移師青埔棒球場與中華培訓隊交手，中華培訓隊將由旅美教士隊投手胡智為先發。中華培訓隊近3戰先發投手已經排定，7日與台北興富發隊交手將由曾仁和先發，8日與新北市隊比賽則由道奇隊投手鄭浩均先發。

桃園航空城隊與台中市成棒隊交手，桃園航空城隊打線發揮，團隊敲出11支安打，首局敲出3支安打都是長打，開賽攻下3分，2局再開著單局3安、2保送，攻下2分取得5比0領先。

台中市成棒隊打線受制，僅在5局靠著二壘打、高飛犧牲打拿下1分，桃園航空城隊7局再靠著接連安打、暴投、高飛犧牲打拿下團隊第6分，順利以6比1拿下勝利。

台南市成棒隊與中華培訓隊交手，台南市隊先發投手李峻旗110球完投9局，僅被敲出6支安打失掉1分責失分，率隊以3比1拿下勝利。

新北市成棒隊與台灣電力成棒隊交手，新北市隊打線發揮，團隊敲出16支安打、李君國開轟，終場以11比10拿下勝利。

棒球 綺麗珊瑚

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