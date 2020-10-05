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中職／悍將、獅隊拚本周亮燈 王座攻防戰都推不敗投手

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
悍將與獅隊本周正面對決，9月投手MVP、新莊不敗的索沙，將對上還沒吞過敗績的泰迪。 聯合報系資料照
悍將與獅隊本周正面對決，9月投手MVP、新莊不敗的索沙，將對上還沒吞過敗績的泰迪。 聯合報系資料照

富邦悍將與統一獅隊以26勝23敗並列下半季第一，兩隊明天起正面對決，9月投手MVP、新莊不敗的索沙，將對上還沒吞過敗績的泰迪，兩隊都要爭取在本周點亮封王魔術數字。

下半季多數時間都由悍將與獅隊輪流卡位龍頭，現在廝殺到各隊僅剩10場、11場賽事，明天起的二連戰成為王座攻防戰，若有任一隊能取得兩戰橫掃，也將站上爭取季冠軍的有利位置。

悍將隊若能2場全勝，最快有機會在周四點亮下半季封王魔術數字M7；獅隊想在本周亮燈，需要更多「人助」，除了自己橫掃悍將隊外，周五起再對中信兄弟連贏2場，加上悍將隊連輸樂天桃猿隊2場，也可在周六點亮M4。

關鍵對決，兩隊都推出「不敗投手」，泰迪在中職先發6場，拿下4勝0敗、防禦率5.23，索沙則在新莊擁不敗戰績，本季12場在主場的先發，拿下7勝0敗、防禦率3.19，且近5場先發收下5連勝，全數都是7局以上的優質先發，一輪到他上班就讓牛棚很舒爽。

索沙近況超猛，但獅隊外野「三鬼」倒是對他很有一套，陳傑憲本季對戰16打數敲出7安打、打擊率4成38，已經是三人中最差數據，林安可12打數敲出6安打、2轟，對戰打擊率5成，蘇智傑則是18打數敲出10安打、1轟、對戰打擊率5成56。

索沙 魔術

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