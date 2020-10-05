棒球／中華培訓隊全旅美輪值 胡智為、曾仁和接力先發

爆米花聯盟今天開打，中華培訓隊納入7名旅外投手，林暉盛、胡智為、曾仁和和鄭浩均擔綱先發投手，林凱威和宋文華則待命後援，張景淯因集訓時被球打到手，調整進度較慢，先從中繼出發，下一階段則回到先發出賽。

總教練謝承勳解釋由旅美投手扛起先發輪值的原因，「旅美投手有限球數，放在中繼不好調整。」今天林暉盛先對台南市隊投4局失2分，明天對合作金庫隊一戰輪到胡智為先發，周三出戰台北興富發隊交給曾仁和，周四遭遇新北市隊則是鄭浩均先發。

林暉盛對於首戰狀況不太滿意，認為還需調整，但謝承勳則指出，「其實他狀況算不錯，都搶得到兩好球，但對決球要再修正一下。」

鄭浩均今天為牛棚日，直接上場實戰，接下來排訂在第四場先發出賽，他說目標是「零保送」，也談到球團開給他的課題，是希望他們攻擊好球帶，前3球要搶到2好球，「今天就不及格，很多都2壞球走在前面。」

張景淯的手在集訓時被球打到，他說不是大問題，但因為休了幾天，所以進度有些落後，「先丟中繼，下一階段再先發。」