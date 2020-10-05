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棒球／林暉盛討教曲球 鄭浩均教他「最強的那種」

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
效力道奇隊的旅美投手鄭浩均(右)與效力道奇隊的旅美投手林暉盛(左)。 記者陳宛晶／攝影
效力道奇隊的旅美投手鄭浩均(右)與效力道奇隊的旅美投手林暉盛(左)。 記者陳宛晶／攝影

爆米花聯盟今天開打，中華培訓隊首戰以1：3不敵台南市隊，效力道奇隊的旅美投手林暉盛先發4局失2分承擔敗投，他坦言狀況不到最佳，倒是比賽中秀出新練的曲球，效果讓他很滿意；他的曲球討教對象鄭浩均被問到，教給林暉盛的曲球種類，他說：「最強的那一種。」

中華培訓隊今天共動用3名投手，林暉盛先發退場後，李承風中繼3局失1分（無責失），鄭浩均為第四戰的先發投手，今天剛好是牛棚日，直接上場實戰調整。

相比未來之星對抗賽時的狀況，林暉盛說：「那時比賽打到比較後段，狀況有調整到比較好，中間休息了一段時間，自己沒把狀況調整到最好。」

今年因疫情無法展開小聯盟賽季，但道奇持續關心在台灣出賽的林暉盛與鄭浩均，每次出賽完後，都要與球隊開視訊會議，討論比賽內容。

林暉盛說：「雖然不在同一個地方，但球隊還是有在關心我們，每次丟完都會跟我們開會，跟我們說該怎麼做。」他透露球團開給自己的課題，「教練覺得我們現在這個層級，可以丟好球最重要，要我們攻擊好球帶。」鄭浩均也說：「球隊給我們的考驗，前三顆搶到兩好球的機率是多少。」

今年只能在台灣出賽，林暉盛點出仍有成長的地方，「在台灣一年，一直做重量，增加身體力量，球速比去多滿多的。」他去年在美國的均速為90哩，最快球速約92、93哩（約149公里），先前在未來之星對抗賽曾投到154公里。

林暉盛在去年球季尾聲，在教練的建議下加練曲球，現在也越練越有感覺，「今天用了好幾顆，今天曲球還滿棒的啊！」他說最常請教曲球的對象就是鄭浩均，「他曲球很棒啊！超棒！」

鄭浩均表示，自己從高中開始研究曲球的各種握法，「因為我以前不太會投變化球，第一個學會的就是曲球，所以一直研究曲球。」他有多種曲球握法，至於教了林暉盛哪種？他笑說：「最強的那種」。

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