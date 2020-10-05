快訊

今增1例境外！30多歲女赴菲律賓工作染疫 返台後確診

內政部：數位身分證2021年7月啟動全面換發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／未來路不做最壞打算 胡智為：照自己目標前進

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
旅美投手胡智為。 記者陳宛晶／攝影
旅美投手胡智為。 記者陳宛晶／攝影

旅美球員胡智為今年與教士隊簽下小聯盟合約，在美國一路待到9月初，在沒有等到出賽機會的情況下返台，談到下一步，他表示，與教士的合約到世界大賽後結束，「沒有什麼最壞的打算，如果明年因為疫情還是這樣，看公司怎麼安排，和哪邊有接觸，會照著自己想要的目標去前進。」

胡智為前一次在大聯盟出賽已是2018年9月28日，今年轉戰教士，依然整年沒有等到上大聯盟的機會，他在8月底決定返台，結束今年球季，9月4日抵台、19日隔離期滿出關，也開始為投入爆米花聯盟準備。

對於未來路將繼續旅外或考慮中職，胡智為不回覆，他說：「把自己準備好，其他的事情之後再說。」

接下來唯一可考慮的職棒賽季為澳洲職棒，他說：「目前沒有這個想法，但或許會是選項，可以和經紀公司聊聊。」需要考慮的面向很多，包括若明年想要繼續待在美職，澳職賽季從12月展開備戰，銜接到明年美職春訓、球季開打，「從12月一路打到明年10月，如果休息不夠，是有風險的。」

今年因為疫情打亂賽季，胡智為坦言錯愕，「但畢竟是全球性的事情，唯一能做的，就是利用時間去補齊自己不足的地方，這段時間有很多時間可以和教練討論，去設計菜單。」

一整年等不到比賽，如今將投入爆米花聯盟賽事，胡智為將在明天先發出賽，他也透露這段時間與美職隊友的互動，「身為台灣人滿光榮的，有隊友說，他從來不知道台灣，因為這次疫情知道，覺得台灣很誇張，竟然連球迷都可以進場。」

胡智為透過Instagram直播，分享隔離生活、訓練點滴和在美國的日常，他直言在美國等待是一件很煎熬的事，除了沒有比賽可打，連社交活動都有顧慮，「你不知道他們和誰接觸過，不敢約出來吃飯、不敢去餐廳，永遠都是跟自己在生活，看我IG也知道，就是每天在煮東西，真的是沒事情做。」

胡智為 教士

延伸閱讀

棒球／林孝程中職二軍盜壘王 張景淯：是被我們酸出來的

民雄棒球小將嘉義主場開打 順利拿下2勝

中職／抬頭看到藍色小手套 高國輝最擔心小球迷被苛責

MLB／百年一見！9投車輪戰完封紅雀 教士後來居上晉級

相關新聞

日職／羅德補漏洞很有效率 陳偉殷將成超級刺客？

重返日本職棒發展的台灣左投陳偉殷，昨天加入一軍和新隊友們一起練球，陳偉殷在記者會上表示：「很開心加入羅德，會竭盡全力幫助球隊拿下優勝，也希望能在季後賽做出貢獻。」千葉羅德隊目前正與福岡軟銀鷹爭奪202

中職／月是中秋分外明 餅總帶兵有方真除好時機

統一獅上半季戰績不佳，不過到了下半季表現脫胎換骨，有機會競爭下半季冠軍，讓人見識到代總教練「餅總」林岳平帶兵與整合團隊功力，也讓人好奇，林岳平職務何時會從「代總教練」真除為「真正的總教練」呢？

棒球／未來路不做最壞打算 胡智為：照自己目標前進

旅美球員胡智為今年與教士隊簽下小聯盟合約，在美國一路待到9月初，在沒有等到出賽機會的情況下返台，談到下一步，他表示，與教...

棒球／林孝程中職二軍盜壘王 張景淯：是被我們酸出來的

味全龍隊林孝程今年以32次盜壘，帶走二軍盜壘王，同時也刷新中職二軍紀錄，他的高苑工商同學、水手隊旅美投手張景淯透露，「他...

棒球／林暉盛討教曲球 鄭浩均教他「最強的那種」

爆米花聯盟今天開打，中華培訓隊首戰以1：3不敵台南市隊，效力道奇隊的旅美投手林暉盛先發4局失2分承擔敗投，他坦言狀況不到...

日職／殷仔出關！先發拚百勝

結束兩周的隔離，台灣左投陳偉殷「出關」穿上羅德隊58號球衣，在日職球季倒數階段投入戰場，他表示，希望能為羅德爭取太平洋聯...

中職／見周董太狂 詹子賢喊「休罕」

中信兄弟隊昨晚在延長10局以5：4擊敗富邦悍將隊，又是「周董」周思齊挺身而出，第八局敲出追平陽春砲，第十局再以安打延續攻...

中職／兄弟牛棚現階段最穩 鄭凱文2局飆4K收本季首勝

中信兄弟隊今天歷經延長10局，以5：4擊敗富邦悍將隊，中繼2局無失分、飆出4次三振的鄭凱文，收下本季首勝，近期連六場沒有...

中職／看周思齊開轟 詹子賢轉頭跟領隊說「太扯」

連續兩天都發生球彈出全壘打牆外的狀況，中信兄弟隊詹子賢連兩天的二壘打，有不同的結局，今天成為兄弟在延長10局的致勝安，終...

中職／對悍將開轟 周思齊：中秋節放煙火給大家看

中信兄弟隊今天落後大半場，第八局周思齊敲陽春砲追平，延長十局再以安打延續攻勢，詹子賢補上致勝安打，終場以5：4擊敗富邦悍...

中職／獅隊快艇轟炸桃猿潛水艇 張喜凱一軍開箱吞敗

樂天桃猿隊「潛水艇」張喜凱首度出航，今天在一軍初登板對統一獅隊先發，先發只撐3.1局被敲8安打、失6分（責失4分），第四...

日職／王柏融代打沒貢獻 火腿不敵軟銀吞3連敗

昨天代打擊出全打的王柏融，於今天日本火腿對軟銀的比賽中，仍未能取得先發地位，在板凳待命，可惜今天七局上，火腿4:8落後時，在一出局上場，擊出二壘方向直球出局，未能做出貢獻。終場火腿就以4:8輸球，吞下

熱門新聞

中職／泡茶聽到電話響 洪總差點忘掉打兩點比賽

NBA／巴特勒飆40分大三元 熱火擊退湖人搶回一勝

NBA／稱喬丹史上最佳 拳王梅威瑟：殺手本能勝詹皇

NBA／巴特勒40分大三元留名決賽 未投三分再寫特殊紀錄

NBA／對詹皇講「你麻煩大了」 巴特勒：是對方先起頭

NBA／湖人雙星爭決賽MVP 美媒戲稱一對一鬥牛決定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。