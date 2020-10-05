棒球／未來路不做最壞打算 胡智為：照自己目標前進

旅美球員胡智為今年與教士隊簽下小聯盟合約，在美國一路待到9月初，在沒有等到出賽機會的情況下返台，談到下一步，他表示，與教士的合約到世界大賽後結束，「沒有什麼最壞的打算，如果明年因為疫情還是這樣，看公司怎麼安排，和哪邊有接觸，會照著自己想要的目標去前進。」

胡智為前一次在大聯盟出賽已是2018年9月28日，今年轉戰教士，依然整年沒有等到上大聯盟的機會，他在8月底決定返台，結束今年球季，9月4日抵台、19日隔離期滿出關，也開始為投入爆米花聯盟準備。

對於未來路將繼續旅外或考慮中職，胡智為不回覆，他說：「把自己準備好，其他的事情之後再說。」

接下來唯一可考慮的職棒賽季為澳洲職棒，他說：「目前沒有這個想法，但或許會是選項，可以和經紀公司聊聊。」需要考慮的面向很多，包括若明年想要繼續待在美職，澳職賽季從12月展開備戰，銜接到明年美職春訓、球季開打，「從12月一路打到明年10月，如果休息不夠，是有風險的。」

今年因為疫情打亂賽季，胡智為坦言錯愕，「但畢竟是全球性的事情，唯一能做的，就是利用時間去補齊自己不足的地方，這段時間有很多時間可以和教練討論，去設計菜單。」

一整年等不到比賽，如今將投入爆米花聯盟賽事，胡智為將在明天先發出賽，他也透露這段時間與美職隊友的互動，「身為台灣人滿光榮的，有隊友說，他從來不知道台灣，因為這次疫情知道，覺得台灣很誇張，竟然連球迷都可以進場。」

胡智為透過Instagram直播，分享隔離生活、訓練點滴和在美國的日常，他直言在美國等待是一件很煎熬的事，除了沒有比賽可打，連社交活動都有顧慮，「你不知道他們和誰接觸過，不敢約出來吃飯、不敢去餐廳，永遠都是跟自己在生活，看我IG也知道，就是每天在煮東西，真的是沒事情做。」