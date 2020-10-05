棒球／林孝程中職二軍盜壘王 張景淯：是被我們酸出來的

味全龍隊林孝程今年以32次盜壘，帶走二軍盜壘王，同時也刷新中職二軍紀錄，他的高苑工商同學、水手隊旅美投手張景淯透露，「他的盜壘王，是被我們酸出來的。」

龍隊重返中職，今年先在二軍磨刀，由於沒有球員升、降問題，球員整季在二軍打拚，也在年度獎項上大豐收，帶走六座個人獎，林孝程的32次盜壘，突破原由簡富智在2012年保持的28盜二軍紀錄。

今年小聯盟球季因疫情打不成，張景淯都待在台灣，先前投入未來之星對抗賽，本周再戰爆米花聯盟，這段時間也看了不少味全龍隊的比賽，「因為有1個同學和3、4個學長、學弟在。」林孝程正是他的高苑工商同班同學。

「林孝程的比賽我都會看，打不好還會酸他。」張景淯爆料，林孝程的盜壘王，正是被他們一票隊友給酸出來的，「他一開始就跑滿多，感覺可以破紀錄，我們就一直叫他跑，每天問他有沒有跑，叫他打歐巴就跑一壘就好。」