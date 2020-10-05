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中職／月是中秋分外明 餅總帶兵真除好時機

聯合新聞網 / Ramos
林岳平擔任獅隊代理總教練運籌帷幄相當有一套，循序漸進幫助不少年輕球員打出信心，並強化球隊韌性，讓季前不被看好的獅隊越來越有競爭力，若能即早真除總教練，球隊拚季後賽將有更強的動能！ 聯合報系資料照片
林岳平擔任獅隊代理總教練運籌帷幄相當有一套，循序漸進幫助不少年輕球員打出信心，並強化球隊韌性，讓季前不被看好的獅隊越來越有競爭力，若能即早真除總教練，球隊拚季後賽將有更強的動能！ 聯合報系資料照片

統一獅上半季戰績不佳，不過到了下半季表現脫胎換骨，有機會競爭下半季冠軍，讓人見識到代總教練「餅總」林岳平帶兵與整合團隊功力，也讓人好奇，林岳平職務何時會從「代總教練」真除為「真正的總教練」呢？

林岳平2002年釜山亞運成名，2003年中職代訓選秀統一獅第一輪指名選入，2005年加盟、簽約金350萬元，生涯累計129次救援成功為中職史上第一，2017年球季結束退役，轉任二軍投手教練，今年接下代總教練一職。

今年開季前統一獅戰力原本就被評為相對較弱，上半季又有很長一段時間只有2名甚至1名洋投可用，戰績26勝34敗只贏過富邦悍將，下半季還有10場比賽要打已拿到26勝，另有23敗1和，和富邦悍將並列下半季第一。

厲害的是，下半季前半段統一獅洋投依舊沒有三門齊，不過打出令人耳目一新的球風，幾乎都在領先集團，不再是上半季那支敗多於勝的球隊。

持平而論，林岳平初掌兵符確實歷經很長一段時間磨合、觀察期，但他很快做出反應，好比說一開始堅持把陳傑憲放在游擊防區，後來守備失誤連連便把陳傑憲擺在外野，由林祖傑回防游擊，鞏固中間防線。

餅總即時調整想法，把陳傑憲放回對的位置，讓他能把心力放在打擊上盡情發揮。 聯合報系資料照片
餅總即時調整想法，把陳傑憲放回對的位置，讓他能把心力放在打擊上盡情發揮。 聯合報系資料照片

陳傑憲來到外野後，打擊火力完全釋放，加上兩大左打重砲蘇智傑、林安可，組成「外野三鬼」，成為獅子軍攻擊核心；另外，統一獅將郭阜林酒駕風波的傷害降到最低，郭阜林回歸後打擊表現非常亮眼，特別是打點能力不輸蘇智傑、林安可，場下犯錯，場上加倍奉還的決心十足。

林岳平內心十分清楚，統一獅先發戰力雖可與其他三隊一搏，不過板凳深度卻遠遠不如，為此，他極力尋找可用之兵，並用一些方式刺激一、二軍球員，激發他們的潛能，有效整合運用可用之兵，過去幾年出賽機會不多的陳重廷，今年獲得重用，成為內野超級工具人，打擊率也一直維持在3成左右，陳重廷絕對是下半季球隊戰績不俗的影子功臣。

餅總給陳重廷更多的上場機會，結果收到了很好的回報。 聯合報系資料照片
餅總給陳重廷更多的上場機會，結果收到了很好的回報。 聯合報系資料照片

另外，近一個多用統一獅總算有3名洋投能夠運用，雖然洋投整體防禦率4.57只能算差強人意，不過他們先發能吃下大量局數，再靠打線火力掩護取勝，減緩牛棚投手負擔，沒有功勞也有苦勞。另外，餅總帶領的統一獅守備也比過去穩定不少。

近年統一獅換帥總以「代總教練」聘任，好比說2012年的中島輝士、2013年季中的陳連宏、2017年的黃甘霖、2019年季中的劉育辰、還有今年的林岳平；你沒看錯，近8年來，統一獅新帥竟然只有2016年郭泰源直接接任總教練，其他教頭都曾以「代總教練」身分上任，其實在近代中職是不多見的現象。

除了郭泰源直接擔任總教練之外，近年獅隊都是先給予「代理總教練」一職，等球隊打出成績後才真除總教練，像黃甘霖就足足等了一年又兩個月。 聯合報系資料照片
除了郭泰源直接擔任總教練之外，近年獅隊都是先給予「代理總教練」一職，等球隊打出成績後才真除總教練，像黃甘霖就足足等了一年又兩個月。 聯合報系資料照片

統一獅整體戰力原本就不如其他三隊，林岳平今年帶兵能打出這樣的成績已經算很不錯了，如果說一定要把球隊帶進總冠軍戰，甚至奪得總冠軍才能真除成為「真正的總教練」，其實難度不低，也不貼近現實。統一球團若要肯定林岳平的領軍貢獻，其實可以在近期將餅總真除，讓他繼續帶兵力拚重返榮耀，也是給餅總一個尊重。

統一7-ELEVEn獅 林岳平 陳傑憲 林安可 陳重廷

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