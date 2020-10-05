日職／羅德補漏洞很有效率 陳偉殷將成超級刺客？

重返日本職棒發展的台灣左投陳偉殷，昨天加入一軍和新隊友們一起練球，陳偉殷在記者會上表示：「很開心加入羅德，會竭盡全力幫助球隊拿下優勝，也希望能在季後賽做出貢獻。」千葉羅德隊目前正與福岡軟銀鷹爭奪2020年太平洋聯盟優勝寶座，戰況激烈，兩隊之間只有2場勝差，陳偉殷的加入會不會成為左右洋聯優勝爭奪戰的「超級刺客」，值得關注。

羅德的主要對手軟銀，今年受到疫情的影響沒有任何球季中的新外籍洋將補強，僅僅將3名育成選手登錄為正式支配下。反觀羅德隊，球季開打後補強動作頻頻，而且都針對漏洞補洞，看得出爭冠的決心以及明確的方向。

羅德今年的牛棚從一開季就呈現不順，洋投傑克森（Jay Jackson）7月初因涉嫌持有大麻，違反大麻取締法遭警方逮捕後隨即主動提出退團，羅德就出現捉襟見肘，直到唐川侑己竄起。9月7日羅德球團將內野手香月一也與巨人隊交易澤村拓一，原本希望在唐川侑己、益田直也、洋投赫曼（Frank Herrmann）的「勝利方程式」之外增加人手，舒緩牛棚使用過度的壓力。沒想到就在這之後不久他真正成了及時雨，原因是投出21次中繼成功、防禦率2.27的強力中繼投手赫曼，在9月15日挨了一記逆轉3分全壘打吞敗之後，隔天赫曼因右手傷勢而抹消登錄，造成羅德隊極大的不安。而在這一段時間內澤村拓一出賽11場貢獻了6個中繼成功、1次救援成功，10.2局只有2分失分，穩住了羅德隊牛棚，也穩定了牛棚的軍心。

羅德換進澤村拓一之後馬上就收到成效，他轉隊後11場出賽10.2局的投球飆出15次三振，僅被打4支安打、防禦率低到1.69。 歐新社資料照片

另外就是6月1日才從育成改登錄為正式支配下的外野手和田康士朗，雖然他的打擊還有待加強，不過羅德隊監督井口資仁善用他的速度，無論代跑或代守，都已經成為球隊在後半段反攻的一項重要武器。和田康士朗僅出賽55場比賽就跑出了21次盜壘成功（3次盜壘失敗），僅次於固定先發並且打第一棒的周東佑京（軟銀）、西川遙輝（日本火腿）兩人。

至於先發投手戰力羅德也有重大失算，22歲的種市篤暉去年投出8勝，原本被視為今年先發的支柱，卻在8月初就宣告本季報銷。其他年輕先發主力岩下大輝、二木康太雖然各投出5勝，不過除了石川步、美馬學之外，經驗都不足，因此簽下在NPB有爭冠經驗的陳偉殷，無疑是他們邁向洋聯優勝路上的一張好牌。井口資仁表示：「在最後爭冠期若他能加入輪值，沒比這更可靠的了，他就是能為我們帶來冠軍的存在。」

美馬學最近投出7連勝，今年已經拿下9勝，行使FA從樂天轉到羅德第一年就有機會拿下雙位數勝投。 擷圖自千葉羅德官方推特

另外就是洋將名額的充分運用。傑克森退團、赫曼受傷、強打雷雅德（Brandon Laird）也受傷本季報銷之後，羅德隊固定的一軍洋將只剩下陳冠宇以及洋砲馬丁（Leonys Martín）等人。對照軟銀，中繼王摩聶洛（Livan Moinelo）的貢獻是A+等級，左投摩爾（Matt Moore）也進入先發輪值，戴斯潘（Alfredo Despaigne）、葛拉西亞（Yurisbel Gracial）兩名古巴洋砲歸隊之後，一軍洋將名額得以充分運用。這還不算在二軍的范登赫克（Rick van den Hurk）、巴倫汀（Wladimir Balentien）、20歲的美籍投手史都華（Carter Stewart），以及持續在養傷的薩法提（Dennis Sarfate）等一大票高薪二軍洋將。

事實上，今年羅德球團從季前開始的補強效益就相當不錯。老將鳥谷敬扮演內野精神領袖角色；從樂天轉來第一年的美馬學昨天投出加盟羅德之後第一場完投勝，最近爭冠時刻投出7連勝，戰績9勝2敗、防禦率4.31，3年5億日圓總額的投資第一年就收到回報。福田秀平雖然因傷脫離一段時間，不過也及時在關鍵時刻歸隊並做出貢獻。羅德隊史第一次的同年補進2名自由球員，針對「FA雙人組」美馬學、福田秀平的投資沒有落空。

福田秀平行使FA當時極為搶手，他最近2場都擊出關鍵全壘打，幫助羅德連勝西武緊咬軟銀。 擷圖自千葉羅德官方推特

對照過去有許多重金補強但卻令人大失所望的結果，今年羅德整季一系列的補強倒是都相當到位。接下來就看2020球季，能不能因為最後一張拼圖陳偉殷的加入，讓他們重新拿到自從2005年以來的太平洋聯盟優勝，或是再重演2010年史上最大「下剋上」，扳倒列強奪下日本一的戲碼。

「逢5倍數年必勝」的羅德，將在2020年掀起一股旋風！