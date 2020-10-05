快訊

路徑大轉彎？昌鴻颱風國慶擾台還是撲日 專家：時間還久言之過早

千倍奉還「上班族歌舞伎」：半澤直樹之日本金融時代劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／羅德補漏洞很有效率 陳偉殷將成超級刺客？

聯合新聞網 / Hiyan
洋砲馬丁(右)目前擊出24轟，他本季攻守俱佳，與陳偉殷將是羅德逆轉軟銀的希望所寄。 擷圖自千葉羅德官方推特
洋砲馬丁(右)目前擊出24轟，他本季攻守俱佳，與陳偉殷將是羅德逆轉軟銀的希望所寄。 擷圖自千葉羅德官方推特

重返日本職棒發展的台灣左投陳偉殷，昨天加入一軍和新隊友們一起練球，陳偉殷在記者會上表示：「很開心加入羅德，會竭盡全力幫助球隊拿下優勝，也希望能在季後賽做出貢獻。」千葉羅德隊目前正與福岡軟銀鷹爭奪2020年太平洋聯盟優勝寶座，戰況激烈，兩隊之間只有2場勝差，陳偉殷的加入會不會成為左右洋聯優勝爭奪戰的「超級刺客」，值得關注。

羅德的主要對手軟銀，今年受到疫情的影響沒有任何球季中的新外籍洋將補強，僅僅將3名育成選手登錄為正式支配下。反觀羅德隊，球季開打後補強動作頻頻，而且都針對漏洞補洞，看得出爭冠的決心以及明確的方向。

羅德今年的牛棚從一開季就呈現不順，洋投傑克森（Jay Jackson）7月初因涉嫌持有大麻，違反大麻取締法遭警方逮捕後隨即主動提出退團，羅德就出現捉襟見肘，直到唐川侑己竄起。9月7日羅德球團將內野手香月一也與巨人隊交易澤村拓一，原本希望在唐川侑己、益田直也、洋投赫曼（Frank Herrmann）的「勝利方程式」之外增加人手，舒緩牛棚使用過度的壓力。沒想到就在這之後不久他真正成了及時雨，原因是投出21次中繼成功、防禦率2.27的強力中繼投手赫曼，在9月15日挨了一記逆轉3分全壘打吞敗之後，隔天赫曼因右手傷勢而抹消登錄，造成羅德隊極大的不安。而在這一段時間內澤村拓一出賽11場貢獻了6個中繼成功、1次救援成功，10.2局只有2分失分，穩住了羅德隊牛棚，也穩定了牛棚的軍心。

羅德換進澤村拓一之後馬上就收到成效，他轉隊後11場出賽10.2局的投球飆出15次三振，僅被打4支安打、防禦率低到1.69。 歐新社資料照片
羅德換進澤村拓一之後馬上就收到成效，他轉隊後11場出賽10.2局的投球飆出15次三振，僅被打4支安打、防禦率低到1.69。 歐新社資料照片

另外就是6月1日才從育成改登錄為正式支配下的外野手和田康士朗，雖然他的打擊還有待加強，不過羅德隊監督井口資仁善用他的速度，無論代跑或代守，都已經成為球隊在後半段反攻的一項重要武器。和田康士朗僅出賽55場比賽就跑出了21次盜壘成功（3次盜壘失敗），僅次於固定先發並且打第一棒的周東佑京（軟銀）、西川遙輝（日本火腿）兩人。

至於先發投手戰力羅德也有重大失算，22歲的種市篤暉去年投出8勝，原本被視為今年先發的支柱，卻在8月初就宣告本季報銷。其他年輕先發主力岩下大輝、二木康太雖然各投出5勝，不過除了石川步、美馬學之外，經驗都不足，因此簽下在NPB有爭冠經驗的陳偉殷，無疑是他們邁向洋聯優勝路上的一張好牌。井口資仁表示：「在最後爭冠期若他能加入輪值，沒比這更可靠的了，他就是能為我們帶來冠軍的存在。」

美馬學最近投出7連勝，今年已經拿下9勝，行使FA從樂天轉到羅德第一年就有機會拿下雙位數勝投。 擷圖自千葉羅德官方推特
美馬學最近投出7連勝，今年已經拿下9勝，行使FA從樂天轉到羅德第一年就有機會拿下雙位數勝投。 擷圖自千葉羅德官方推特

另外就是洋將名額的充分運用。傑克森退團、赫曼受傷、強打雷雅德（Brandon Laird）也受傷本季報銷之後，羅德隊固定的一軍洋將只剩下陳冠宇以及洋砲馬丁（Leonys Martín）等人。對照軟銀，中繼王摩聶洛（Livan Moinelo）的貢獻是A+等級，左投摩爾（Matt Moore）也進入先發輪值，戴斯潘（Alfredo Despaigne）、葛拉西亞（Yurisbel Gracial）兩名古巴洋砲歸隊之後，一軍洋將名額得以充分運用。這還不算在二軍的范登赫克（Rick van den Hurk）、巴倫汀（Wladimir Balentien）、20歲的美籍投手史都華（Carter Stewart），以及持續在養傷的薩法提（Dennis Sarfate）等一大票高薪二軍洋將。

事實上，今年羅德球團從季前開始的補強效益就相當不錯。老將鳥谷敬扮演內野精神領袖角色；從樂天轉來第一年的美馬學昨天投出加盟羅德之後第一場完投勝，最近爭冠時刻投出7連勝，戰績9勝2敗、防禦率4.31，3年5億日圓總額的投資第一年就收到回報。福田秀平雖然因傷脫離一段時間，不過也及時在關鍵時刻歸隊並做出貢獻。羅德隊史第一次的同年補進2名自由球員，針對「FA雙人組」美馬學、福田秀平的投資沒有落空。

福田秀平行使FA當時極為搶手，他最近2場都擊出關鍵全壘打，幫助羅德連勝西武緊咬軟銀。 擷圖自千葉羅德官方推特
福田秀平行使FA當時極為搶手，他最近2場都擊出關鍵全壘打，幫助羅德連勝西武緊咬軟銀。 擷圖自千葉羅德官方推特

對照過去有許多重金補強但卻令人大失所望的結果，今年羅德整季一系列的補強倒是都相當到位。接下來就看2020球季，能不能因為最後一張拼圖陳偉殷的加入，讓他們重新拿到自從2005年以來的太平洋聯盟優勝，或是再重演2010年史上最大「下剋上」，扳倒列強奪下日本一的戲碼。

「逢5倍數年必勝」的羅德，將在2020年掀起一股旋風！

千葉羅德 陳偉殷

相關新聞

中職／月是中秋分外明 餅總帶兵真除好時機

統一獅上半季戰績不佳，不過到了下半季表現脫胎換骨，有機會競爭下半季冠軍，讓人見識到代總教練「餅總」林岳平帶兵與整合團隊功力，也讓人好奇，林岳平職務何時會從「代總教練」真除為「真正的總教練」呢？

日職／羅德補漏洞很有效率 陳偉殷將成超級刺客？

重返日本職棒發展的台灣左投陳偉殷，昨天加入一軍和新隊友們一起練球，陳偉殷在記者會上表示：「很開心加入羅德，會竭盡全力幫助球隊拿下優勝，也希望能在季後賽做出貢獻。」千葉羅德隊目前正與福岡軟銀鷹爭奪202

中職／中秋放砲 周董太狂

中信兄弟隊昨晚在延長10局以5：4擊敗富邦悍將隊，又是「周董」周思齊挺身而出，第八局敲出追平陽春砲，第十局再以安打延續攻...

中職／兄弟牛棚現階段最穩 鄭凱文2局飆4K收本季首勝

中信兄弟隊今天歷經延長10局，以5：4擊敗富邦悍將隊，中繼2局無失分、飆出4次三振的鄭凱文，收下本季首勝，近期連六場沒有...

日職／殷仔出關！先發拚百勝

結束兩周的隔離，台灣左投陳偉殷「出關」穿上羅德隊58號球衣，在日職球季倒數階段投入戰場，他表示，希望能為羅德爭取太平洋聯...

中職／看周思齊開轟 詹子賢轉頭跟領隊說「太扯」

連續兩天都發生球彈出全壘打牆外的狀況，中信兄弟隊詹子賢連兩天的二壘打，有不同的結局，今天成為兄弟在延長10局的致勝安，終...

中職／對悍將開轟 周思齊：中秋節放煙火給大家看

中信兄弟隊今天落後大半場，第八局周思齊敲陽春砲追平，延長十局再以安打延續攻勢，詹子賢補上致勝安打，終場以5：4擊敗富邦悍...

中職／獅隊快艇轟炸桃猿潛水艇 張喜凱一軍開箱吞敗

樂天桃猿隊「潛水艇」張喜凱首度出航，今天在一軍初登板對統一獅隊先發，先發只撐3.1局被敲8安打、失6分（責失4分），第四...

日職／王柏融代打沒貢獻 火腿不敵軟銀吞3連敗

昨天代打擊出全打的王柏融，於今天日本火腿對軟銀的比賽中，仍未能取得先發地位，在板凳待命，可惜今天七局上，火腿4:8落後時，在一出局上場，擊出二壘方向直球出局，未能做出貢獻。終場火腿就以4:8輸球，吞下

中職／泡茶聽到電話響 洪總差點忘掉打兩點比賽

中職從10月起周日賽事在下午兩點開打，富邦悍將隊總教練洪一中前陣子有被提醒，但今天還是忘了這件事，由於他平常就習慣早到，...

中職／剛成新莊全壘打王 林智勝就在新莊受傷

昨天在跑壘時扭傷左腳踝，中信兄弟隊老將林智勝又成傷兵，本季屢在新莊球場掛傷，他無奈說：「我希望只是巧合啦！總不能以後來這...

日職／陳偉殷出關向羅德報到 扛先發有信心

台灣左投陳偉殷重返日職，羅德隊今天幫他舉行加盟記者會，陳偉殷在台期間維持投球訓練，約可投到7局、100球左右，最喜歡的日...

熱門新聞

中職／泡茶聽到電話響 洪總差點忘掉打兩點比賽

NBA／杜蘭特評選5大MVP賽季 喬丹包辦前2名

NBA／稱喬丹史上最佳 拳王梅威瑟：殺手本能勝詹皇

NBA／湖人雙星爭決賽MVP 美媒戲稱一對一鬥牛決定

紫金軍團游刃有餘 熱火積極回應仍難彌補先天差距

NBA／湖人快意2連勝 詹姆斯仍對防守不滿意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。