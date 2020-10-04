中職／兄弟牛棚現階段最穩 鄭凱文2局飆4K收本季首勝

中信兄弟隊今天歷經延長10局，以5：4擊敗富邦悍將隊，中繼2局無失分、飆出4次三振的鄭凱文，收下本季首勝，近期連六場沒有掉分，總教練丘昌榮也認為他是現階段牛棚最穩投手，心態與經驗都不是問題，重點是如何延續這樣穩定的演出。

鄭凱文去年進帳11勝，全數都是後援勝，本季在今天開張勝投，靠的也是後援踩住煞車，他在兩隊4：4時登板，第八局連飆3K，第九局再三振陳凱倫，後援兩局六上六下、送出4K。

丘總表示，「鄭凱文不算老將，32歲的中生代吧！但他的心態和經驗值，有過去在日職的歷練，加上這幾年在台灣的投球，經驗上對他不是問題，重點是怎樣持續這樣穩定的表現。」

先發投手魏碩成先發5.2局失4分，2次保送為4場先發以來最少，丘昌榮表示，魏碩成此役的控球有比較好，之後會再找機會讓他先發，「總冠軍賽再做選擇，畢竟是左投。」