中職／看周思齊開轟 詹子賢走去跟領隊說「太扯」

連續兩天都發生球彈出全壘打牆外的狀況，中信兄弟隊詹子賢連兩天的二壘打，有不同的結局，今天成為兄弟在延長10局的致勝安，終場以5：4擊敗富邦悍將隊。詹子賢談到這個打席，他說自己只專心想著對投手的策略，倒是對周思齊開轟的打席直呼太扯，「我還走過去跟領隊說，修喊（太誇張）啦！」

詹子賢在延長10局把握一、三壘有人的局面建功，敲出場地二壘打，這回打到中外野落地後彈出場外，鏡頭拍到球迷見球飛來火速閃開。

詹子賢當致勝英雄，但對今天敲出單季第20轟的周思齊更有感，「真的看不出來他39歲欸，感覺28、29、30、31歲吧！」相差13歲的兩人，本季同樣都是20轟，詹子賢說：「所以我覺得我需要再加強。」

詹子賢談到周思齊開轟的打席，下一棒的他正好在打擊準備區，看到周思齊擊球瞬間就知道是全壘打，「我走過去看一下我們劉領隊，跟他說這太誇張了。」

詹子賢以「能屈能伸」形容周思齊的打擊，「能選球，也能攻擊，不知道他怎麼做到這樣子。」