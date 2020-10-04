中職／對悍將開轟 周思齊：中秋節放煙火給大家看

中信兄弟隊今天落後大半場，第八局周思齊敲陽春砲追平，延長十局再以安打延續攻勢，詹子賢補上致勝安打，終場以5：4擊敗富邦悍將隊，總教練丘昌榮賽後讚周思齊的表現，「應該不用我多說，他就是每個教練都想看到的那種選手。」

悍將隊先發投手江國豪連續第七場先發對兄弟，投到第七局、球數89球時因傷退場，此役共投6.1局被敲7安打、失3分，帶著勝投資格退場，單季第10勝卻無緣入手，全因周思齊的本季第20轟在第八局來搗亂。

悍將隊此役靠林哲瑄第一局敲陽春砲追平，高國麟第二局擊出兩分砲取得領先，而兄弟多次錯過追加分數的機會，第六局由高國麟、陳凱倫的安打串聯，打下第4分，也將兄弟先發投手魏碩成打退場，先發5.2局失4分。

江國豪投到第七局，用球數不多，但一人出局後，對陳家駒的打席只投1球，向防護員與教練團表達不適後退場，留下一壘跑者由賴鴻誠接手，而他連兩保送後，被王威晨敲出安打，兄弟追近到3：4，悍將隊再換上林羿豪，連飆2K化解危機。

林羿豪續投第八局，戰局馬上生變，周思齊敲出追平陽春砲，生涯第二度完成20轟球季，前一次為他拿下年度MVP的2012年。

再次寫下20轟球季，周思齊說：「和2012年相比，以前恢復不用做那麼多，隔天的疲勞沒那麼多，但現在會比較早起來，泡熱水、泡冷水，恢復訓練比以前多滿多的。」在八局敲出關鍵陽春砲，周思齊笑說：「中秋節，放煙火給大家看。」

鄭凱文後援2局無失分，飆出4K，兄弟在延長十局連敲3安打，詹子賢在一、二壘有人時敲出場地二壘打，送回兄弟的致勝分，鄭凱文也收下本季第一勝。