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中職／獅隊快艇轟炸桃猿潛水艇 張喜凱一軍開箱吞敗
樂天桃猿隊「潛水艇」張喜凱首度出航，今天在一軍初登板對統一獅隊先發，先發只撐3.1局被敲8安打、失6分（責失4分），第四局挨了「快艇」唐肇廷的兩分砲，獅隊終場以9：3擊敗猿隊，張喜凱的一軍初登板吞下敗投。
獅猿三連戰的最終戰，兩隊都在先發輪值出現空缺的情況下，從二軍叫上人選，獅隊召回江辰晏，張喜凱則為猿隊去年選秀第五指名，今年在二軍拿下防禦率王，爭取到在今天上一軍「開箱」的機會。
張喜凱生涯在一軍的前兩個打席，接連被陳傑憲、林安可敲出安打，首局就因捕手林泓育失誤和高飛犧牲打先丟掉2分，第四局再被敲4安打釀成麻煩，包括唐肇廷的兩分砲；猿隊換上萬昭清後沒能止血，獅隊最終在第四局以7安打灌進6分。
江辰晏前一次在一軍先發已是8月21日，因先發連環爆遭降下二軍調整，直到本周因獅隊先發輪值出現空缺，才將他重新叫上一軍，此役繳出5局僅失1分，這場勝投進袋，終於為自己的7連敗畫下句點，也助獅隊在三連戰收下第二勝。
獅隊今年選秀第四輪選進具有旅外資歷的投手李其峰，今天也在第九局上場，寫下一軍初登板，一局內出現1次觸身、2次四壞保送，因為余德龍的二壘打丟掉1分。
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