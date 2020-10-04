快訊

單純務實農家竟釀家庭悲劇 曾任警察兒子遭父重擊致死

匝道儀控放行僅4秒挨批「製造順暢假象」 交通部說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／獅隊快艇轟炸桃猿潛水艇 張喜凱一軍開箱吞敗

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊投手江辰晏獲得單場MVP。 資料照
統一獅隊投手江辰晏獲得單場MVP。 資料照

樂天桃猿隊「潛水艇」張喜凱首度出航，今天在一軍初登板對統一獅隊先發，先發只撐3.1局被敲8安打、失6分（責失4分），第四局挨了「快艇」唐肇廷的兩分砲，獅隊終場以9：3擊敗猿隊，張喜凱的一軍初登板吞下敗投。

獅猿三連戰的最終戰，兩隊都在先發輪值出現空缺的情況下，從二軍叫上人選，獅隊召回江辰晏，張喜凱則為猿隊去年選秀第五指名，今年在二軍拿下防禦率王，爭取到在今天上一軍「開箱」的機會。

張喜凱生涯在一軍的前兩個打席，接連被陳傑憲、林安可敲出安打，首局就因捕手林泓育失誤和高飛犧牲打先丟掉2分，第四局再被敲4安打釀成麻煩，包括唐肇廷的兩分砲；猿隊換上萬昭清後沒能止血，獅隊最終在第四局以7安打灌進6分。

江辰晏前一次在一軍先發已是8月21日，因先發連環爆遭降下二軍調整，直到本周因獅隊先發輪值出現空缺，才將他重新叫上一軍，此役繳出5局僅失1分，這場勝投進袋，終於為自己的7連敗畫下句點，也助獅隊在三連戰收下第二勝。

獅隊今年選秀第四輪選進具有旅外資歷的投手李其峰，今天也在第九局上場，寫下一軍初登板，一局內出現1次觸身、2次四壞保送，因為余德龍的二壘打丟掉1分。

張喜凱。 報系資料照
張喜凱。 報系資料照

選秀 江辰晏

延伸閱讀

中職／餅總神調度 「代」回勝利

中職／郭阜林代打敲超前安 獅隊神調度贏球

中職／拒絕退場展鬥志 卡本特：不是針對教練

中職／曼恩轉中繼 張喜凱有望先發抗獅

相關新聞

中職／獅隊快艇轟炸桃猿潛水艇 張喜凱一軍開箱吞敗

樂天桃猿隊「潛水艇」張喜凱首度出航，今天在一軍初登板對統一獅隊先發，先發只撐3.1局被敲8安打、失6分（責失4分），第四...

中職／剛成新莊全壘打王 林智勝就在新莊受傷

昨天在跑壘時扭傷左腳踝，中信兄弟隊老將林智勝又成傷兵，本季屢在新莊球場掛傷，他無奈說：「我希望只是巧合啦！總不能以後來這...

日職／陳偉殷出關向羅德報到 扛先發有信心

台灣左投陳偉殷重返日職，羅德隊今天幫他舉行加盟記者會，陳偉殷在台期間維持投球訓練，約可投到7局、100球左右，最喜歡的日...

中職／抬頭看到藍色小手套 高國輝最擔心小球迷被苛責

富邦悍將昨天在新莊球場與中信兄弟隊之戰，發生「台版巴特曼事件」，兄弟的小球迷因伸出手套碰到球，將球彈出場外，這球經重播檢...

日職／名將上原浩治自爆染疫 無症狀目前痊癒

曾經在美國職棒大聯盟投球，45歲的日本棒球名將上原浩治，於今天在與日本晨間節目連線時，自己爆料兩周前自美返國時，經過唾液採檢確定感染新冠肺炎，但他表示，自己並無症狀，目前已經痊癒，身體狀況良好。

中職／泡茶聽到電話響 洪總差點忘掉打兩點比賽

中職從10月起周日賽事在下午兩點開打，富邦悍將隊總教練洪一中前陣子有被提醒，但今天還是忘了這件事，由於他平常就習慣早到，...

中職／球迷干擾成二壘打 詹子賢：怪我重量做不夠

中信兄弟隊詹子賢昨天第九局的打席，直擊左外野全壘打牆，因小球迷的手套干擾守備，彈出全壘打牆後，經重播檢視判定為二壘打，小...

日職／王柏融代打沒貢獻 火腿不敵軟銀吞3連敗

昨天代打擊出全打的王柏融，於今天日本火腿對軟銀的比賽中，仍未能取得先發地位，在板凳待命，可惜今天七局上，火腿4:8落後時，在一出局上場，擊出二壘方向直球出局，未能做出貢獻。終場火腿就以4:8輸球，吞下

中職／林智勝目標季後賽歸隊 坦言受傷當下很激動

中信兄弟隊野手林智勝昨天跑壘左腳翻船送醫，評估7到10天可以進入技術訓練，林智勝坦言當下有點生氣，「怎麼又受傷了」，但已...

中職／餅總神調度 「代」回勝利

中職昨晚兩地比賽都到最後分勝負，富邦悍將隊靠陳凱倫再見安打，3：2擊敗中信兄弟隊，統一獅隊在8局下靠代打郭阜林二壘打超前...

中職／3連霸後 龍迷等了20年再拋紅彩帶

味全龍隊在今年的中職二軍總冠軍系列賽，以3勝1敗拿下復出後首冠，暌違20年再度拋下紅色彩帶，明年一軍賽季即將啟程，總教練...

中職／林智勝檢查無礙 詹子賢差點當功臣

中信兄弟隊林智勝跑壘扭傷，前往醫院檢查後無大礙，總教練丘昌榮表示，只是扭傷，會讓他先休息1至兩周。

熱門新聞

日職／王柏融代打轟出本季第2發全壘打 清宮超懊惱

NBA／林書豪辦線上分享會 坦言過去一年被恐懼轄制

中職／泡茶聽到電話響 洪總差點忘掉打兩點比賽

中職／賴鴻誠帽子寫21g跟小鬼有關 轉型過程很勵志

NBA／杜蘭特評選5大MVP賽季 喬丹包辦前2名

中職／9局上盤算落空 洪總：千算萬算，毋值天一劃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。