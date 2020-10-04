中職／泡茶聽到電話響 洪總差點忘掉打兩點比賽

中職從10月起周日賽事在下午兩點開打，富邦悍將隊總教練洪一中前陣子有被提醒，但今天還是忘了這件事，由於他平常就習慣早到，球隊管理沒見到他人影，意識到洪總可能忘掉兩點開打，打電話通知他，洪總說：「我早上還在泡茶，想說電話怎麼會響。」

本周起周日賽事在下午兩點登場，考驗球員與球迷的起床功力，今天未排進先發打線的高國輝就說：「前一天打晚上、隔天打中午，對球員來說是滿難的，雖然是每個禮拜最後一天，但體能還是考驗。」他笑說，雖然生理時鐘有點不習慣，但全隊都有準時到。

倒是平常習慣早到的洪一中，賽前管理沒見到人，打了電話給他，發現洪總真的忘了兩點開打。

「我早上在泡茶，想說電話怎麼會響。」洪一中說，「管理跟我說今天打兩點，我想說對吼，趕快過來，還好沒遲到。」球隊10點半開始熱身，他在10點25分趕到球場。

洪總到場後迅速上工，平常就習慣早起的他，不覺得對作息有何影響，「我們這種老人家，都嘛7、8點就起床了。」