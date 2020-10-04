聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／泡茶聽到電話響 洪總差點忘掉打兩點比賽
中職從10月起周日賽事在下午兩點開打，富邦悍將隊總教練洪一中前陣子有被提醒，但今天還是忘了這件事，由於他平常就習慣早到，球隊管理沒見到他人影，意識到洪總可能忘掉兩點開打，打電話通知他，洪總說：「我早上還在泡茶，想說電話怎麼會響。」
本周起周日賽事在下午兩點登場，考驗球員與球迷的起床功力，今天未排進先發打線的高國輝就說：「前一天打晚上、隔天打中午，對球員來說是滿難的，雖然是每個禮拜最後一天，但體能還是考驗。」他笑說，雖然生理時鐘有點不習慣，但全隊都有準時到。
倒是平常習慣早到的洪一中，賽前管理沒見到人，打了電話給他，發現洪總真的忘了兩點開打。
「我早上在泡茶，想說電話怎麼會響。」洪一中說，「管理跟我說今天打兩點，我想說對吼，趕快過來，還好沒遲到。」球隊10點半開始熱身，他在10點25分趕到球場。
洪總到場後迅速上工，平常就習慣早起的他，不覺得對作息有何影響，「我們這種老人家，都嘛7、8點就起床了。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言