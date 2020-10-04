中職／剛成新莊全壘打王 林智勝就在新莊受傷

昨天在跑壘時扭傷左腳踝，中信兄弟隊老將林智勝又成傷兵，本季屢在新莊球場掛傷，他無奈說：「我希望只是巧合啦！總不能以後來這裡比賽，就說要回台中。」

林智勝周五開轟，周六排進先發打線，第二打席敲出三壘方向滾地球，奮力衝向一壘，卻在踩踏壘包時左腳踝「翻船」，林智勝痛苦倒地，隨即退場送醫檢查，檢查結果為左腳踝扭傷，幸未傷到骨頭，預計要休息7到10天，降下二軍養傷，這段時間先隨隊治療。

林智勝表示，受傷當下有情緒，「覺得很氣，怎麼又受傷了。」他在4月時撲本壘造成手指骨折，同樣也發生在新莊球場，「第一次是手、第二次是腳。」他還想起，「我車禍受傷那天，也是在新莊出賽。」

屢在新莊球場受傷，林智勝說：「可是我在這邊打的全壘打也最多欸！」他在周五所敲的全壘打，為生涯在新莊的第41轟，追平彭政閔，並列新莊球場全壘打王。

林智勝還原受傷當下，為了搶上一壘，「跑過去的那一步沒力，才會想說用另外一隻腳去撐，結果就翻船了。」他表示，檢查後發現傷勢沒有自己想的嚴重，「還有時間可以恢復，不是整季報銷，不算不幸運啦！」他也慶幸，「毫無保留去跑，然後受傷，那就接受它吧！這樣心理比較好調適，至少不是不夠努力後受傷。」

林智勝的目標當然是趕上總冠軍賽，「希望可以趕上，這次會比較勤奮一點做治療。」他表示，屆時會和教練團、防護員評估，「教練需要我做什麼，我能不能做到，都沒有問題才會回到球場。」