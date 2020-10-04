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日職／陳偉殷出關向羅德報到 扛先發有信心

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陳偉殷(右)與陳冠字。 擷圖自羅德隊官方推特
陳偉殷(右)與陳冠字。 擷圖自羅德隊官方推特

台灣左投陳偉殷重返日職、加盟羅德隊，今天隔離期滿出關，接受日本媒體訪問時宣示為羅德爭冠的決心，「會為了羅德爭取聯盟優勝和季後賽付出我最大的努力。」與陳冠宇的「陳陳大丈夫」合體也成話題，陳偉殷笑說：「知道我和羅德簽約時，冠宇好像比我還開心。」

陳偉殷預計將在10月中旬在一軍登板，今天一現身球場，「野生陳偉殷」馬上「洗版」羅德官方推特，還與陳冠宇一起拍合體影片。

陳偉殷表示，對羅德的印象是球員年輕且友善，很希望趕快投入陣中為球隊出力，他也透露這段時間維持自主訓練，找業餘隊比賽，維持每5天出賽1場的模式調整，大約投6、7局，9月中的出賽投到7局、約100球，他自信表示，「以先發調整沒有問題。」

陳偉殷旅日8年，日文溝通不成問題，他也被問到最喜歡的日文，陳偉殷表示就是「一生懸命」。

陳偉殷接下來將與陳冠與同隊打拚，他透露兩人本就是大學的前後輩關係，「我簽約時，他還傳訊息問我，真的確定了嗎？感覺比我還開心。」

羅德本部長松本尚樹期待在爭冠期迎來新戰力，他表示，剩下29場比賽，陳偉殷預計都將以先發投手出賽，「他也很清楚現在正是爭冠的關鍵時期。」

陳偉殷 羅德海洋 陳冠宇

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