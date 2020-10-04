中職／球迷干擾成二壘打 詹子賢：怪我重量做不夠

中信兄弟隊詹子賢昨天第九局的打席，直擊左外野全壘打牆，因小球迷的手套干擾守備，彈出全壘打牆後，經重播檢視判定為二壘打，小球迷賽後成為話題人物，富邦悍將隊外野手高國輝呼籲不要苛責小球迷，詹子賢則笑說：「不能怪他，只能怪我自己重量做不夠。」

兄弟昨天在第九局先靠周思齊的陽春砲追平，詹子賢的打席也直朝全壘打牆而去，沒能接到這球的高國輝示意受到球迷干擾，經重播判定後也確認為二壘打。

詹子賢表示，「這球不能怪小朋友啦！球來一定會去接的啊！我小時候搞不好還更誇張。」他誇讚小球迷不怕球，看到球來一點都不閃躲很厲害。」他事後也看了影片，有注意到小球迷得知被拚二壘打後嘟嘴的表情，還直誇可愛。

「我本來還想說要不要簽一顆球給他，但怕他喜歡的球員不是我。」詹子賢笑說，這球不該怪小球迷，「要怪就怪我自己，重量做不夠，打不夠遠。」