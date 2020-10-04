中職／抬頭看到藍色小手套 高國輝最擔心小球迷被苛責

富邦悍將昨天在新莊球場與中信兄弟隊之戰，發生「台版巴特曼事件」，兄弟的小球迷因伸出手套碰到球，將球彈出場外，這球經重播檢視後判定不是全壘打。高國輝今天再談這球，最擔心小球迷被苛責，「希望大家不要怪小朋友，不希望他因為這件事對棒球失去熱情。」還誇讚小朋友很厲害，看到球來完全沒閃。

昨天九局上，周思齊先敲陽春砲追平比分，詹子賢緊接著掃向左外野全壘打牆，高國輝躍起接球同時，頭頂上也看到手套伸出，一位小球迷的手套在全壘打牆內碰到這球，再掉在牆外，經重播檢視後判定為二壘打。

「跳上去時，正常應該是不會看到有手套在我正上方，但那時看到一個藍色的小手套。」高國輝表示，當時因為手套擋住視野，他也不確定是球是打到手套或打到黃線，「但反正看全壘打不算挑戰，就跟裡面說要看。」

高國輝有看到網路上對於小球迷不友善的言論，他說：「希望大家不要再給小朋友言論的壓力，如果他因為這樣失去對棒球的熱情，我覺得也不好，棒球應該充滿快樂的，不是這麼有壓力的運動。」他也表示，應該趁這次機會教育，提醒小朋友把手套伸進場內是會干擾比賽進行。

他坦言，這球自己應該沒有守備的機會，還拿自己的「黑歷史」開起玩笑，「我還想說會不會又被我點出去咧！」