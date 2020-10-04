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中職／林智勝目標季後賽歸隊 坦言受傷當下很激動

中央社 / 新北4日電
林智勝。 中央社
林智勝。 中央社

中信兄弟隊野手林智勝昨天跑壘左腳翻船送醫，評估7到10天可以進入技術訓練，林智勝坦言當下有點生氣，「怎麼又受傷了」，但已毫無保留去做，只能調整想法，目標季後賽歸隊。

中職中信兄弟隊昨天在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，4局林智勝敲出三壘方向滾地球被刺殺，林智勝還原受傷當下狀況，當時跑超過一壘壘包後，右腳沒力、想要用左腳撐，結果就翻船了，腰也撞到地板上，當下有點激動、也有情緒，第一個想法是：「怎麼又受傷了。」

林智勝馬上送醫檢查後為左腳扭傷、沒有傷到骨頭，評估7到10天可以進入技術訓練。林智勝表示，今年球季第一次是撲壘手指骨折，這次是翻船扭傷，還好醫生的判斷都沒有想像中的嚴重，還有時間可以在今年球季結束前歸隊，「傷勢在可以控制的範圍內，對我來說就算幸運了。」

林智勝表示，昨天送醫途中馬上就看自己跑壘的影片，想知道到底狀況怎麼發生，看到腳踝翻船角度這麼大、將近90度，自己也嚇一跳。

林智勝目標季後賽歸隊，但他提到，例行賽和季後賽的強度不一樣，這次會跟防護員和教練團充分溝通，如果他們給的測試都沒問題才會回到場上，現在增加冰敷的頻率，希望發炎狀況快點改善。

今年大小傷勢不斷，林智勝直言打棒球就是這樣，但也提到如果是沒有認真做受傷，可能會很懊悔，「但我已經毫無保留去做了，受傷了心理就要想辦法做好調適」。

林智勝 中信兄弟 棒球

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