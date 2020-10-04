日職／名將上原浩治自爆染疫 無症狀目前痊癒

曾經在美國職棒大聯盟投球，45歲的日本棒球名將上原浩治，於今天在與日本晨間節目連線時，自己爆料兩周前自美返國時，經過唾液採檢確定感染新冠肺炎，但他表示，自己並無症狀，目前已經痊癒，身體狀況良好。

原日本職棒巨人隊的上原浩治，2009年進軍美國職棒大聯盟，效力金鶯、遊騎兵、紅襪、小熊等隊，9年期間留下22勝26負戰績，且在2013年獲美聯冠軍賽MVP的日本名將。2018年再度回到日職巨人隊，於2019年結束職棒職棒生涯，目前擔任電視台球評工作。

上原浩治去年11月時，還以球評身分來台，參與世界12強棒賽。

上原浩治表示，隔離6天後，他兩次重新檢測都為陰性。而這是他首度對外界公布此事，目前仍在隔離中。