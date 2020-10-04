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日職／名將上原浩治自爆染疫 無症狀目前痊癒
曾經在美國職棒大聯盟投球，45歲的日本棒球名將上原浩治，於今天在與日本晨間節目連線時，自己爆料兩周前自美返國時，經過唾液採檢確定感染新冠肺炎，但他表示，自己並無症狀，目前已經痊癒，身體狀況良好。
原日本職棒巨人隊的上原浩治，2009年進軍美國職棒大聯盟，效力金鶯、遊騎兵、紅襪、小熊等隊，9年期間留下22勝26負戰績，且在2013年獲美聯冠軍賽MVP的日本名將。2018年再度回到日職巨人隊，於2019年結束職棒職棒生涯，目前擔任電視台球評工作。
上原浩治去年11月時，還以球評身分來台，參與世界12強棒賽。
上原浩治表示，隔離6天後，他兩次重新檢測都為陰性。而這是他首度對外界公布此事，目前仍在隔離中。
【芸能】元巨人・上原浩治氏、新型コロナウイルスに感染していたhttps://t.co/UxjUjGHVZ5— エキサイトニュース (@ExciteJapan) October 4, 2020
2週間前に米国から帰国した成田空港で唾液の抗原検査をした時に陽性反応が出て、隔離されていたというhttps://t.co/UxjUjGHVZ5
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