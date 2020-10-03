中職／林智勝檢查無礙 詹子賢差點當功臣

中信兄弟隊林智勝跑壘扭傷，前往醫院檢查後無大礙，總教練丘昌榮表示，只是扭傷，會讓他先休息1至兩周。

林智勝9月多數時間在二軍調整，本周回到一軍，昨晚對富邦悍將隊之戰9局上，代打轟出兩分砲，生涯第286轟、1000得分出爐。

今晚比賽，林智勝先發打第4棒、指定打擊，4局上擊出三壘方向滾地球，奮力衝過一壘壘包後、左腳踝扭到「翻船」，幾乎成90度翻折，同時也傷到腰。

林智勝隨後前往輔大醫院接受詳細檢查，腳踝只是扭傷，腰部也沒有大礙，教練團暫時不會進行球員異動。

此外，詹子賢今晚比賽9局上、在周思齊全壘打擊出左外野深遠飛球，球迷伸出手套搶球後彈出牆，經主審主動採用電視輔助判決後，判定為二壘打，沒能變成超前比數的全壘打。

聯盟賽後表示，由於這記飛球在外野全壘打牆邊，被球迷手套觸碰後、彈出牆外，經電視輔助判決，認定球的落點會在場內，但也認定悍將隊左外野手高國輝無法直接接殺，因此判定為場地規則二壘打。

棒球規則3.16 （B）規定，「如全壘打牆邊之飛球或界內球遭觀眾妨礙而改變球路時，依投手投球當時所佔有之壘，給予各跑壘員兩個壘」。