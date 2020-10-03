中職／郭阜林代打敲超前安 獅隊神調度贏球

統一獅隊總教練林岳平「神調度」，8局下派出郭阜林代打建功，敲出2分打點的超前二壘打，以10：8擊敗樂天桃猿隊，獅隊與龍頭富邦悍將隊同日贏球，兩隊維持在1場勝差。

獅隊開場攻勢猛烈，首局蘇智傑三壘打攻下1分後，2局趁翁瑋均不穩，敲出5支安打，其中包括林靖凱的2分砲、林安可的陽春砲，單局攻下5分。

獅隊雖在第5、6局各添1分，不過6局上猿隊反擊，林立二壘打後，靠著觸身、四壞保送形成滿壘，廖健富安打敲回2分打點，郭嚴文安打再添1分，1出局後余德龍轟出3分砲，單局攻下6分，7局上再攻下2分，將比數追平。

平手局面進入8局下，獅隊面對中繼登板的曼恩，陳傑憲突襲短打形成內野安打，1出局後陳鏞基保送上壘，兩人又靠著暴投攻占二、三壘，2出局後郭阜林上場代打，敲出二壘打，獅隊攻下2分要回領先。

9局下獅隊派出終結者陳韻文登板，三振林立後，被藍寅倫敲安，下一棒林泓育敲出斷棒滾地，雙殺未成，陳韻文還被斷棒敲到，所幸無大礙，續投再讓廖健富敲出滾地出局，成為本季第一位拿下20次救援成功的投手。

獅隊林安可2局下從猿隊投手翁瑋均手中轟出的陽春砲，是個人本季第32轟，打破中職左打單季最多轟紀錄（原紀錄1998年怪力男、2017年王柏融31轟），差1轟可破隊史紀錄（2007年布雷33轟）。