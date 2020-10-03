中職／9局上盤算落空 洪總：千算萬算，毋值天一劃

富邦悍將隊總教練洪一中在9局上的盤算落空，讓中信兄弟隊追平比數，洪總說：「千算萬算，毋值天一劃。」還好最後結局是圓滿的。

悍將隊先發投手邦威狀況好，洪總說：「 他的控球比以往好很多，只要投得進、球質不好打。」7局投完，捕手林宥穎還說邦威狀況很好，「8局速度還在」。

僅管如此，前7局對邦威沒輒的兄弟打線，依然在8局突破封鎖，1人出局後連敲兩安，把他打退場，再從後援投手賴鴻誠手中敲安，追回1分。

9局上，兄弟第1位打者是左打的周思齊，洪總說：「第1個是左打，先讓賴鴻誠（左投）解決，之後再換陳鴻文對決後兩位右打。」

這個安排很正常，但沒想到，賴鴻誠第1球就被擊成全壘打，兩隊2：2平手，洪一中說：「棒球真的是很難算、很難預估。」

悍將隊3分都是陳凱倫打回，「都是他打回來，多虧有他，MVP拿得實至名歸」，洪一中認為，陳凱倫的協調性很好，「一拳擊垮」對手的能力相當不錯。