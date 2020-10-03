中職／優質先發皆無用 陳凱倫再見安致勝

中信兄弟、富邦悍將隊今晚在新莊棒球場交手，兩隊先發投手都投出優質內容，但都無關勝敗，悍將隊在9局下靠陳凱倫再見安打，3：2擊敗兄弟，中止2連敗。

兄弟先發洋投米蘭達前6局僅被擊出1支安打、無失分；從10月1日7局起，含昨晚比賽在內、到今晚6局為止，悍將隊連17局未得分，是中職本季新紀錄。

7局下悍將隊終於破蛋，靠蔣智賢安打、保送及范國宸安打攻占滿壘，兩人出局後，陳凱倫再擊出安打送回兩分；米蘭達投完8局退場、失兩分。

悍將隊先發洋投邦威前7局沒有被擊出安打，另投出8次三振，僅讓對手靠3次保送站上過壘包，首支安打在8局上才被揮出。

8局上在高宇杰之後，岳東華也敲出安打，將邦威打退場，兄弟再以王威晨安打、張志豪內野滾地球追回1分；邦威投7.1局，是個人本季新高，僅失1分。

兄弟在9局上靠周思齊陽春砲追平比數，本季累積19轟，改寫中職年紀最老的單季最多轟紀錄（原為林仲秋，43歲、18轟）。

9局下，蔣智賢四壞球保送、再靠投手吳俊偉牽制暴傳，一口氣跑到三壘，之後范國宸、林益全皆獲敬遠保送，陳凱倫擊出再見安打。