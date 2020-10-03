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日職／伸卡球照轟 王柏融代打本季第2號全壘打出爐
沉寂了2場，日職火腿隊台將王柏融今天再度秀出長打能力，8局上代打敲出陽春砲，為球隊打破鴨蛋，這發個人本季第二轟，也幫助火腿隊將比數追近到1：2，暫時落後給軟銀隊。
王柏融今日在板凳待命，8局上火腿隊以0：2落後，清宮幸太郎雙殺打清空壘包後，王柏融上場代打，面對右投東浜巨，2好2壞後瞄準一顆141公里的伸卡球，轟出全壘打牆外，打回全隊第一分。
這也是王柏融本季第二轟，上一次開轟是在9月29日對羅德隊時敲出的兩分砲，接下來兩場代打，各1打數未敲安，今天代打捕手開轟後，打擊率又回到2成08。
炸炸炸 #王柏融 pic.twitter.com/J8mvzfDSDw— rose891206 (@Rose891206) October 3, 2020
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