中職／林安可敲出第32轟 破左打單季最多轟紀錄

統一獅隊林安可再展打擊天賦，今晚對樂天桃猿隊之戰，在2局下轟出陽春砲，將個人本季全壘打數累積到32轟，打破中職左打單季最多轟紀錄，差1轟可破隊史紀錄，距離高國輝的單季最多轟紀錄則還有7轟差距。

獅隊今天在2局下攻下5分大局，其中包括林安可從猿隊投手翁瑋均手中轟出的右外野全壘打，本季32轟，超越原本1998年興農牛隊怪力男、2017年Lamigo桃猿隊王柏融的左打單季31轟紀錄。

中職單季最多轟是2015年義大犀牛隊高國輝創下的39轟紀錄，2016年高國輝與林智勝同樣敲出34轟並列，2007年洋將布雷轟出32轟排史上第四，是統一獅隊史最多，「阿根廷洋將」林安可已步步逼近。