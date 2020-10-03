聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／林智勝太賣力跑壘 左腳踝近乎垂直大「翻船」送醫
中信兄弟隊林智勝暌違1個月再回先發打線，但今晚4局上賣力跑壘，通過一壘壘包後腳踝大「翻船」，被抬上擔架送醫檢查。
林智勝前次先發是8月29日，之後在二軍調整，本周才回到一軍，昨晚對富邦悍將隊之戰9局上，代打轟出兩分砲，生涯第286轟、1000得分出爐。
兄弟今晚續戰悍將隊，林智勝先發擔任指定打擊、排第4棒，2局上首打席遭三振出局，4局上再度出場打擊，揮出三壘方向滾地球。
林智勝擊出這球後奮力衝刺，但還是比傳球慢了一些，他通過壘包後、左腳踝扭到「翻船」，幾乎成90度翻折，痛苦地倒地，同時也傷到腰。
退場後，林智勝在工作人員協助下，自行走上救護車，前往附近醫院進行詳細檢查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言