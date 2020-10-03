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中職／林智勝太賣力跑壘 左腳踝近乎垂直大「翻船」送醫

聯合報 / 記者婁靖平／新北即時報導
林智勝受傷。 擷圖自中職轉播畫面
林智勝受傷。 擷圖自中職轉播畫面

中信兄弟林智勝暌違1個月再回先發打線，但今晚4局上賣力跑壘，通過一壘壘包後腳踝大「翻船」，被抬上擔架送醫檢查。

林智勝前次先發是8月29日，之後在二軍調整，本周才回到一軍，昨晚對富邦悍將隊之戰9局上，代打轟出兩分砲，生涯第286轟、1000得分出爐。

兄弟今晚續戰悍將隊，林智勝先發擔任指定打擊、排第4棒，2局上首打席遭三振出局，4局上再度出場打擊，揮出三壘方向滾地球。

林智勝擊出這球後奮力衝刺，但還是比傳球慢了一些，他通過壘包後、左腳踝扭到「翻船」，幾乎成90度翻折，痛苦地倒地，同時也傷到腰。

退場後，林智勝在工作人員協助下，自行走上救護車，前往附近醫院進行詳細檢查。

林智勝。 報系資料照
林智勝。 報系資料照

林智勝 富邦悍將 中信兄弟

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