中職／賴鴻誠帽子寫21g跟小鬼有關 轉型過程很勵志

富邦悍將隊投手賴鴻誠的帽子上近期多了「21g」字樣，他解釋是已故藝人「小鬼」黃鴻升的歌詞，看黃鴻升轉型過程很勵志，棒球員也會遭遇挫折、受到批評，要努力拿出表現讓大家認同。

中職富邦悍將隊後援投手賴鴻誠，近期在帽子上寫下「21g」，他解釋這是取自已故藝人「小鬼」黃鴻升的歌「地球上最浪漫的一首歌」，歌詞寫到「我的靈魂21公克，因為妳而完整了，完美了」。在小鬼9月16日在家中猝逝消息傳出後，賴鴻誠就在帽子上寫下「21g」。

賴鴻誠是電視節目「綜藝玩很大」觀眾，一直有關注吳宗憲和小鬼。他提到，小鬼原本是歌手，後來轉型成綜藝節目藝人，轉型的過程中也有粉絲會批評，說他本來是歌手，轉型之後也不夠好笑，「但他的心態轉換的很快，每週看節目，看他在節目中展現的精神，讓我覺得很勵志」。

賴鴻誠表示，小鬼轉型的過程很艱辛，但他一直努力完成工作，這段過程讓自己有同感，棒球員在場上表現，可能一場比賽搞砸了，球迷會批評、不認同，也會發生不愉快的事情，「但還是要努力的把工作做好，想辦法把好的表現拿出來，讓大家認同我」。

賴鴻誠今年球季表現回穩，成為牛棚穩定的戰力，近2場出賽都是接替表現不穩的投手陳鴻文、救援解圍，賴鴻誠表示，平時負責投第7、8局，狀況不好時都是陳鴻文上來幫助自己，但就像每個人走路都會跌倒一樣，陳鴻文也會遇到狀況不好時，其餘的牛棚投手要盡可能幫忙他守成。

賴鴻誠9月26日登板、拿下救援成功，也是繼2016年10月1日後，再於一軍拿下救援點，賴鴻誠表示沒有特別去記救援成功的次數，對於勝投比較有感覺，若能拿下勝投代表是球隊落後時上場、幫助球隊穩住戰局，球隊逆轉才會有勝投機會。