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中職／味全龍隊二軍奪冠 相隔21年再拋紅彩帶
味全龍隊今天在中職二軍總冠軍賽第四戰靠著劉基鴻的雙響砲，以10：8拿下關鍵第3勝，中斷中信兄弟隊的二軍四連霸霸業，取得重新復出後的第一座冠軍，宣示為明年晉升一軍做好準備。
龍隊相隔21年再度拋下紅色彩帶，今年季賽以53勝31敗2和的戰績位居第一，進入冠軍賽在首戰1分差落敗後，拿下三連勝，4戰合計攻下41分、丟掉25分。
龍隊今天延續猛攻氣勢，2局上曾陶鎔、吳睿勝安打後，全浩瑋保送形成滿壘，曾傳昇一支三壘打攻下3分，3局上劉基鴻的2分砲將比數拉開到5：0，4局上曾傳昇滾地球推進帶有1分打點，5局上劉基鴻高飛犧牲打再添1分。
6局上龍隊再添分，全浩瑋在一壘有人時敲出左外野飛球，林書逸滑接失敗，讓一壘跑者一路衝回本壘，全浩瑋趁傳衝三壘後，又因兄弟本壘回傳三壘失誤，再衝回本壘，一支安打拿下2分。
兄弟在4局、6局下各得1分，8局下王勝偉的2分砲幫助比分拉近到4：9，不過龍隊劉基鴻在9局上又敲出左外野陽春砲，單場雙響砲，拉開到6分差。
9局下廖文揚上場關門，卻在1出局後堆到滿壘，龍隊換上劉家愷卻被陳子豪敲出清壘三壘打，曾頌恩高飛犧牲打再添1分，追近到2分差，不過劉家愷順利抓下最後一個出局數，未讓兄弟上演逆轉。
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