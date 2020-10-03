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中職／本季挑戰百盜 周思齊：只要努力都會成為食神

聯合報 / 記者婁靖平／新北即時報導
周思齊。中華職棒聯盟
周思齊。中華職棒聯盟

中信兄弟隊老將周思齊最近打擊狀況火熱，距離個人最近的一個大紀錄是生涯百盜，雖然要在本季完成的難度很高，但他借用、改用電影經典，「只要努力，人人都會成為食神」。

39歲的周思齊，還能拿到單月（9月）MVP、完成單季百安，到目前為止累積18支全壘打，連他都自嘲，這麼老還拿月MVP，「真是預料外」。

「周董」已完成千安、百轟，距離百盜還有點距離，他很清楚自己經有89次盜壘成功，「差11次而已，難保不會一直跑」。

看似今年達標百盜很難，但周思齊並不這麼認為，「現在各咬得緊、戰況這麼激烈，不需要我盜壘，但也可能需要我盜壘，這是出奇制勝的戰術」。

兄弟教練團沒有給周思齊任何「燈號」，讓他自行判斷，「我還是會看情況、看戰況，只要有機會，一定會跑」。

有沒有機會在本季完成這個高難度的挑戰（百盜），周思齊也不知道，但他知道，「只要努力，什麼事情都有可能」。

周思齊 中信兄弟

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