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中職／羅力完成200場出賽 希望還能在台灣再多投100場

聯合報 / 記者婁靖平／新北即時報導

富邦悍將隊洋投羅力，昨天達成中職生涯200場出賽，他還有更遠大的目標，「我很喜歡台灣、中職，希望可以再多投100場」。

羅力昨晚成為中職史上第4位達成200場出賽的外籍投手（勇壯339場、凱撒262場、湯尼203場），他說：「這是不錯的肯定，也是很好的成就，自己的目標是多打幾年。」

儘管達成一個難得的里程碑，但羅力對戰中信兄弟隊的表現失常，昨天對決又吞敗，今年對兄弟沒贏過，且吞下個人跨季對戰兄弟6連敗。

羅力表示，今年球季前面幾場對兄弟狀況調整不好，但昨天比賽自認丟得不錯，「除了第8局有些失控以外，可惜沒拿勝投」。

羅力認為兄弟今年狀況很好，又是上半季冠軍，「無論投手、打擊、防守都有很好的水準」，自己投出好投不代表一定能贏球。

羅力說：「這也是棒球的一部分，雖然不如預期，但不會改變每次對戰的準備，一樣做到最好。」

前6個球季，羅力單季都拿到雙位數勝投，但目前只有6勝，想要延續紀錄有難度，「今年開季不理想，沒有很好的勝場，但也沒設目標一定要拿幾勝，目標就是每一場都要贏球」。

羅力 中職 富邦悍將

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