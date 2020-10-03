快訊

小鬼遺物義賣秒搶光！粉絲頻抱怨 親妹動怒：根本不想辦

辯論會11人確診！ 川普貼身圈子陷危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／洪一中看味全龍隊 「明年會很強」

聯合報 / 記者婁靖平／新北即時報導
味全龍隊在二軍冠軍戰。 擷圖自味全龍隊官方臉書
味全龍隊在二軍冠軍戰。 擷圖自味全龍隊官方臉書

味全龍隊在二軍打完一季，成績不差，富邦悍將隊總教練洪一中認為，「打了一年二軍，進步很多，他們明年會很強」。

洪總看二軍，尤其關注龍隊，認為明年他們除了洋投之外，本土投手徐若熙、王維中都不錯，劉家愷進步也多，「羅嘉仁變數比較大一點，但也不敢斷定一定不行」。

龍隊在二軍打了一季，洪一中說：「真的有進步、進步很多，一開始看起來很生澀，但現在打擊不錯，而且有速度快的優勢。」

龍隊明年進入一軍比賽，首季可以多用1位洋將，找洋砲勢在必行，整體補強占了很大優勢，但洪總認為，「好的洋砲其實不好找」。

但洪總也認為，打擊會是影響龍隊的變數，「畢竟在二軍比賽，遇到的投手直球比較多、變化球少，龍隊打者反應很快，專門打直球，如果有變化球就難打了」。

洪一中舉例，今天二軍總冠軍賽2局上，龍隊在兩人出局後攻占滿壘，「兄弟投手投到兩好3壞，最後投一顆直球進來，就被敲成三壘打、失3分」。

洪總說：「二軍比賽投手投得快的、不夠準，有準度的速度就慢，如果都好，怎麼可能還會留在二軍，龍隊相對比較好打。」

龍隊劉基鴻今天比賽擊出全壘打，也獲得洪總好評，「那球雖然是直球，但滿低的，還會被撈出去，滿厲害的」。

洪一中 羅嘉仁 富邦悍將

延伸閱讀

中職／感謝富邦給機會 郭俊麟拚明年下半季歸隊

中職／與最好朋友合照 索沙9月超殺獲單月MVP

中職／高家兄弟遇伯樂洪總 齊拚東山再起及進步獎

中職／下半季戰況詭譎 「封王指標」失靈？

相關新聞

中職／洪一中看味全龍隊 「明年會很強」

味全龍隊在二軍打完一季，成績不差，富邦悍將隊總教練洪一中認為，「打了一年二軍，進步很多，他們明年會很強」。

日職／張奕先發戰樂天 首局K中洋將頭部勒令退場

【張奕投球表現】 比賽直播 官方攻守數據 ●一局上，兩隊0:0，張亦奕面對樂天第一棒小深田大翔，內野滾地出局，一出局；二棒鈴木大地左外野飛球出局，兩出局；三棒浅村栄斗擊出一壘安打，一

中職／羅力完成200場出賽 希望還能在台灣再多投100場

富邦悍將隊洋投羅力，昨天達成中職生涯200場出賽，他還有更遠大的目標，「我很喜歡台灣、中職，希望可以再多投100場」。

日職／失投球砸中打者頭部 張奕遭勒令退場

歐力士隊台灣投手張奕今天先發對上樂天隊，不料投球失準，意外擊中洋將羅梅洛（Stefen Romero）頭部，被判「危險球...

中職／德保拉奪回三冠王 林智勝開轟跑回生涯第1000分

中信兄弟隊洋投德保拉留在一軍捍衛個人獎項，昨面對富邦悍將隊，6局無失分好投，幫助兄弟以7：0擊敗富邦悍將隊，本季14勝、...

中職／周董第4老敲百安 丘總：有老過嗎？

10月26日就要滿39歲，周思齊今年打出的成績，卻讓中信兄弟隊總教練丘昌榮想問：「他有老過嗎？」持之以恆的訓練量是周思齊...

中職／本想讓李振昌休息 兄弟下短打想搶分卻失敗

中信兄弟隊今天以7：0擊敗富邦悍將隊，第八局靠許基宏的陽春砲和詹子賢的兩分砲追加3分，原本下達短打戰術希望再搶分數，讓守...

中職／林泓育、林立開轟宰獅 王溢正奪第10勝

樂天桃猿隊今晚打線大爆發，全場敲出25支安打，包括3發全壘打，林泓育單場雙響砲、林立三分砲，以15：2擊敗統一獅隊，猿隊...

中職／羅傑斯搞錯MVP潑錯水 許基宏：逃過一劫

中信兄弟隊今天以7：0擊敗富邦悍將隊，許基宏以3安打、3打點獲選單場MVP，賽後走出休息室受訪時直呼「逃過一劫」，原來洋...

中職／代打開轟達陣千得分 林智勝為總冠軍賽模擬心境

中信兄弟隊老將林智勝賽前累積999得分，今天在第九局代打敲出兩分砲，直接用全壘打幫助自己完成1000得分里程碑，成為中職...

中職／德保拉討回三冠王 兄弟封鎖悍將

中信兄弟隊洋投德保拉先發6局無失分，許基宏3安打貢獻3分打點、包括一發陽春砲，詹子賢、林智勝各挹注一發兩分砲，聯手助兄弟...

中職／157公里火球飆破紀錄 徐若熙領龍隊聽牌

中職二軍總冠軍賽第三場在斗六球場鏖戰了近5小時，味全龍隊徐若熙飆出破紀錄的157公里球速，帶領球隊以17：9擊敗中信兄弟...

熱門新聞

中職／羅傑斯搞錯MVP潑錯水 許基宏：逃過一劫

NBA／詹皇、濃眉雙星飆65分 湖人再退熱火奪2連勝

MLB／馬林魚完封再寫驚奇晉級 達比修有未能為小熊續命

MLB／洋基分區賽首戰推柯爾 其餘先發待定

NBA／湖人雙星搭檔無堅不摧 主帥：無私組合

NBA／詹姆斯完美全能秀 再寫多項總冠軍賽紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。