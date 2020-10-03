中職／洪一中看味全龍隊 「明年會很強」

味全龍隊在二軍打完一季，成績不差，富邦悍將隊總教練洪一中認為，「打了一年二軍，進步很多，他們明年會很強」。

洪總看二軍，尤其關注龍隊，認為明年他們除了洋投之外，本土投手徐若熙、王維中都不錯，劉家愷進步也多，「羅嘉仁變數比較大一點，但也不敢斷定一定不行」。

龍隊在二軍打了一季，洪一中說：「真的有進步、進步很多，一開始看起來很生澀，但現在打擊不錯，而且有速度快的優勢。」

龍隊明年進入一軍比賽，首季可以多用1位洋將，找洋砲勢在必行，整體補強占了很大優勢，但洪總認為，「好的洋砲其實不好找」。

但洪總也認為，打擊會是影響龍隊的變數，「畢竟在二軍比賽，遇到的投手直球比較多、變化球少，龍隊打者反應很快，專門打直球，如果有變化球就難打了」。

洪一中舉例，今天二軍總冠軍賽2局上，龍隊在兩人出局後攻占滿壘，「兄弟投手投到兩好3壞，最後投一顆直球進來，就被敲成三壘打、失3分」。

洪總說：「二軍比賽投手投得快的、不夠準，有準度的速度就慢，如果都好，怎麼可能還會留在二軍，龍隊相對比較好打。」

龍隊劉基鴻今天比賽擊出全壘打，也獲得洪總好評，「那球雖然是直球，但滿低的，還會被撈出去，滿厲害的」。