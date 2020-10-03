日職／失投球砸中打者頭部 張奕遭勒令退場

歐力士隊台灣投手張奕今天先發對上樂天隊，不料投球失準，意外擊中洋將羅梅洛（Stefen Romero）頭部，被判「危險球」勒令退場，只投了0.2局、17球就提前退場。

張奕本季第二次對上樂天隊，要爭取本季第二勝，面對前兩名打者，小深田大翔、鈴木大地順利取得出局數，接下來卻被淺村榮斗、島内宏明街連敲安。

2出局、一二壘有人情況下，張奕面對右打的羅梅洛投出的第二顆145速球，控球失準，砸中羅梅洛左耳，雖有頭盔保護，但羅梅洛仍倒地不起，最後被擔架抬下場。

張奕隨後因投出危險球，被主審勒令退場，本季第7場先發，僅投了17球、面對5名打者，留下滿壘危機退場，所幸接手的齋藤綱記守下失分危機。

根據日職規定，投手的投球若擊中打者臉部、頭部、頭盔，經裁判認定為危險球後，該投手將被勒令退場，若直擊頭部的球不被認定為危險球，則給予警告一次，再犯即退場。