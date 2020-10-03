日職／張奕先發戰樂天 首局K中洋將頭部勒令退場

【張奕投球表現】

官方攻守數據

●一局上，兩隊0:0，張亦奕面對樂天第一棒小深田大翔，內野滾地出局，一出局；二棒鈴木大地左外野飛球出局，兩出局；三棒浅村栄斗擊出一壘安打，一壘有人；四棒島內宏明擊出內一壘安打，形成一、二壘有人；五棒洋將ROMERO，被張奕投出頭部觸身球，倒地接受治療，被抬出場。張奕因此被勒令退場，無法繼續比賽。

張奕只投17球，解決兩名打者下場，形成滿壘但未失分，張奕防禦率3.78。

張奕面對樂天，首局就退場。 擷圖自畫面

樂天金鷲先發 1. 小深田大翔 SS (.276/1 HR) 2. 鈴木大地 3B (.278/3 HR) 3. 浅村栄斗 2B (.282/28 HR) 4. 島内宏明 LF (.277/8 HR) 5. ROMERO DH (.271/20 HR) 6. 銀次 1B (.213/0 HR) 7. 辰己涼介 CF (.206/7 HR)) 8. 下妻貴寛 C (.172/1 HR)) 9. 小郷裕哉 RF (.391/1 HR))

【賽前報導】

日職歐力士隊台灣投手張奕明天將在主場大阪京瓷巨蛋先發，對上樂天金鷲隊，力拚本季第二勝，張奕認為，只要顧好自己的投球，相信野手也會給予幫助。

張奕前一場先發是9月24日對軟銀隊，雖然投6局失3分，繳出本季第一次的優質先發，但兩隊最終戰平，張奕無關勝敗，第5局被中村晃敲出2分砲成為關鍵，也錯過勝投機會。

今年張奕曾在9月6日對上樂天隊，投4局失4分（2分責失），被敲出的5支安打中，包括島內宏明的陽春砲，這次要警戒的打者，張奕也認為答案很清楚，就是島內宏明。

張奕上一次拿下勝投已是8月22日對西武獅隊時，1個多月未有勝投進帳，張奕認為自己不會去多想，而是投出自己的球，而其他就相信野手們會給予幫助。(記者／蘇志畬)