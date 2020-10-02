中職／本想讓李振昌休息 兄弟下短打想搶分卻失敗

中信兄弟隊今天以7：0擊敗富邦悍將隊，第八局靠許基宏的陽春砲和詹子賢的兩分砲追加3分，原本下達短打戰術希望再搶分數，讓守護神李振昌可以休息，但作戰失敗，李振昌仍在九局下上場負擔兩個出局數。

兄弟前七局攻下2分，甩不開比分差距，直到第八局許基宏敲出陽春砲，周思齊再敲安打，也打退了悍將隊先發投手羅力。林晨樺接手後，詹子賢再敲兩分砲，優勢擴大為5：0。

兄弟持續有進攻機會，岳東華敲出三壘安打，江坤宇先敲游擊方向滾地球，無法送回壘上跑者，陳家駒的打席再出現跑者起跑、但打者揮空的狀況，讓岳東華在本壘前出局。

丘總表示，「有下短打，但沒有看好。」他解釋，「當時領先5分，想說不要讓振昌上場，想要多得1、2分。」

九局上兄弟靠林智勝代打兩分砲追加分數，九局下先推出謝榮豪，因1保送、2安打塞成滿壘，兄弟只得推出李振昌。丘昌榮對此表示，「滿壘欸，棒球很難講。」避免戰局生變，還是起用李振昌關門，「他已經熱身了，與其讓他等，不如直接上，不是在牛棚一直熱。」