中職／林泓育、林立開轟宰獅 王溢正奪第10勝

樂天桃猿隊今晚打線大爆發，全場敲出25支安打，包括3發全壘打，林泓育單場雙響砲、林立三分砲，以15：2擊敗統一獅隊，猿隊本季敲出20支安打以上的五場比賽，全都奪勝。

猿隊先發9人全數敲安，最猛的是第四棒林泓育，5打數5安打，其中首局二壘打敲回全隊第1分，4局轟出陽春砲、8局再轟3分砲，貢獻6分打點，另有1次保送，差一支三壘打完成完全打擊；單場5安打、2轟則是中職史上第11次、第10人。

林立表現不遑多讓，6打數4安打，在2局的三分砲為球隊帶動6分攻勢，連兩場開轟後，本季全壘打數也來到24轟，甩開高國輝、張志豪，獨居聯盟第四。

猿隊左投王溢正先發7局，被敲8安，失2分，另有4次三振、1次保送，拿下勝投，成為本季第一位拿下10勝的本土投手，與隊友霸能並列勝投榜第三。

獅隊施子謙僅投2局就狂失7分（5分責失），其中在2局上被林立轟出的全壘打，打破中職單季挨最多轟記錄，原記錄為1992年味全龍隊史東、1996年興農牛隊廖俊銘的單季挨24轟。