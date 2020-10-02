中職／羅傑斯搞錯MVP潑錯水 許基宏：逃過一劫

中信兄弟隊今天以7：0擊敗富邦悍將隊，許基宏以3安打、3打點獲選單場MVP，賽後走出休息室受訪時直呼「逃過一劫」，原來洋投羅傑斯誤以為先發6局無失分的德保拉是單場MVP，已經把水全潑在德保拉身上。

德保拉今天以先發6局無失分、7次三振的表現，討回三冠王寶座，總教練丘昌榮賽後點出隱憂，「這兩場的用球數還是太多，會請投手教練再跟他討論一下。」

德保拉得到隊友的火力支援，兄弟的前3分全靠許基宏打回，一支高飛犧牲打、一支安打、一支陽春砲各敲回1分打點，獲選單場MVP。

兄弟洋投感情好，近期的共同樂趣是賽後找單場MVP潑水慶祝，且越來越大桶，但目前未列一軍名單的羅傑斯，今天搞錯了人選，讓德保拉白淋了一場，許基宏賽後直呼「逃過一劫」。

許基宏第八局從悍將隊洋投羅力手中開轟，擊中球的瞬間眼神超霸氣，把球棒一甩。他坦言打到就很篤定是全壘打，「有打到平常打擊練習在打的那個感覺。」至於甩棒，他笑說：「只是托了一下啦！」