中職／代打開轟達陣千得分 林智勝為總冠軍賽模擬心境

中信兄弟隊老將林智勝賽前累積999得分，今天在第九局代打敲出兩分砲，直接用全壘打幫助自己完成1000得分里程碑，成為中職史上第三人。代打開轟的劇本，林智勝說：「很開心能以這樣的方式達成里程碑。」也是為總冠軍賽可能的代打預作模擬。

中職先前只有兩人完成生涯千得分，分別為彭政閔（1090）、張泰山（1075），林智勝今天在第九局代打，從林羿豪手中敲出兩分砲，幫助球隊將領先差距擴大為7：0。

林智勝逐步追近張泰山的289轟中職紀錄，今天先敲生涯第286轟，幫自己完成一項重大里程碑。

「這算偉大紀錄嗎？」林智勝好奇詢問，得知自己僅是史上第三人，也想得到另外兩人是誰，「拉近我們的年齡欸！」他表示，今年因為受傷的關係，調整狀況不好，可以在今年完成覺得很開心，「會繼續努力，得更多分，為球隊再多貢獻一點。」

林智勝今年打擊狀況調整不佳，失去先發位置、退居代打，他表示自己也還在學習，「有狀況、沒狀況時，專注度要提升，總冠軍賽可能會是這樣的模式，現在的準備，剛好可以在總冠軍賽派上用場。」

林智勝本季至今僅敲3轟，追趕張泰山的步伐有點緩慢，他也知道接下來難度還是很高，「全壘打不是想打就打得出來，投手會閃我，因為我叫林智勝，投手會有警惕。」林智勝表示，「把自己準備好，全壘打可遇不可求，盡力就好。」