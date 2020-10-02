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中職／德保拉討回三冠王 兄弟封鎖悍將

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導

中信兄弟隊洋投德保拉先發6局無失分，許基宏3安打貢獻3分打點、包括一發陽春砲，詹子賢、林智勝各挹注一發兩分砲，聯手助兄弟以7：0擊敗富邦悍將隊。

德保拉以114球先發6局，被敲出4安打、無失分，送出7次三振，第14勝進袋、防禦率3.37，從悍將隊洋投索沙手中討回領先，加上170次三振持續獨走，站回投手三冠王。

羅力今天完成中職生涯第200場出賽，為史上第四位外籍球員達成這項里程碑，但此役沒能得到隊友火力支援，自己先發7局被敲9安打、失4分，承擔敗投。

許基宏負責兄弟的前3分，第三局以高飛犧牲打為球隊先馳得點，第五局再於一、三壘有人時敲出安打，第八局擔任首位打者敲出陽春砲，下一棒周思齊再敲安打，也讓羅力第八局沒拿到出局數就退場。

林晨樺接手後，詹子賢敲出兩分砲，他的本季第20轟幫助兄弟將領先擴大為5：0。

林智勝第九局代打再開轟，賽前累積生涯999得分，此役以全壘打直接幫自己完成1000得分里程碑，為史上第三人。

林智勝 許基宏

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