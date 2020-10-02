中職／157公里火球飆破紀錄 徐若熙領龍隊聽牌

中職二軍總冠軍賽第三場在斗六球場鏖戰了近5小時，味全龍隊徐若熙飆出破紀錄的157公里球速，帶領球隊以17：9擊敗中信兄弟隊，在5戰3勝制中，取得2勝1敗的「聽牌」優勢，最快明天就可拿下龍隊復出後的首座冠軍。

徐若熙今天先發3局無失分，僅被敲出2安，送出6次三振，其中3局上三振掉陳子豪的打席中，還飆出本場最快的157公里球速，根據聯盟紀錄，徐若熙次快球速為153公里，總計14球超過150公里。

徐若熙締造二軍總冠軍賽球速新紀錄，二軍總冠軍賽自2006年開始記錄球速，原本最快球速為152公里，由2015年的江忠城以及今年第二戰龍隊森榮鴻所保持，徐若熙「超速」刷新，一人占據前兩名，而今天隊友森榮鴻、廖任磊也飆出152公里的最快球速。

龍隊打線前一戰攻下8分，今天也早早提供火力支援，2局上林旺衛安打送回第1分，滿壘後，吳睿勝安打、全浩瑋高飛犧牲打、曾傳昇及林孝程接連敲安，各有1分打點，單局攻下5分。

兄弟雖在4局下攻得3分，不過龍隊在3局上、5局上各添1分，維持差距，7局下兄弟靠著林明杰、林書逸高飛犧牲打再追2分，拉近到5：7的差距，不過8局上龍隊一口氣攻得6分，包括曾陶鎔的3分砲。

9局上龍隊再添4分，徹底拉開到17：5，兄弟雖然在9局下演出連兩打席代打開轟，黃鈞聲轟三分砲、曾頌恩敲陽春砲，但仍難弭平差距。