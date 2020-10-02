聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／3日先發抗樂天 張奕拚本季第二勝
日職歐力士隊台灣投手張奕明天將在主場大阪京瓷巨蛋先發，對上樂天金鷲隊，力拚本季第二勝，張奕認為，只要顧好自己的投球，相信野手也會給予幫助。
張奕前一場先發是9月24日對軟銀隊，雖然投6局失3分，繳出本季第一次的優質先發，但兩隊最終戰平，張奕無關勝敗，第5局被中村晃敲出2分砲成為關鍵，也錯過勝投機會。
今年張奕曾在9月6日對上樂天隊，投4局失4分（2分責失），被敲出的5支安打中，包括島內宏明的陽春砲，這次要警戒的打者，張奕也認為答案很清楚，就是島內宏明。
張奕上一次拿下勝投已是8月22日對西武獅隊時，1個多月未有勝投進帳，張奕認為自己不會去多想，而是投出自己的球，而其他就相信野手們會給予幫助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言