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日職／3日先發抗樂天 張奕拚本季第二勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
張奕。 擷圖自畫面
張奕。 擷圖自畫面

日職歐力士隊台灣投手張奕明天將在主場大阪京瓷巨蛋先發，對上樂天金鷲隊，力拚本季第二勝，張奕認為，只要顧好自己的投球，相信野手也會給予幫助。

張奕前一場先發是9月24日對軟銀隊，雖然投6局失3分，繳出本季第一次的優質先發，但兩隊最終戰平，張奕無關勝敗，第5局被中村晃敲出2分砲成為關鍵，也錯過勝投機會。

今年張奕曾在9月6日對上樂天隊，投4局失4分（2分責失），被敲出的5支安打中，包括島內宏明的陽春砲，這次要警戒的打者，張奕也認為答案很清楚，就是島內宏明。

張奕上一次拿下勝投已是8月22日對西武獅隊時，1個多月未有勝投進帳，張奕認為自己不會去多想，而是投出自己的球，而其他就相信野手們會給予幫助。

張奕 樂天金鷲 西武獅

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